Servers aangevallen via kritiek RCE-lek in Java-library FastJson

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in de Java-library FastJson voor het aanvallen van servers, zo waarschuwen cybersecuritybedrijven. Een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid, die remote code execution mogelijk maakt, is niet beschikbaar. FastJson is een Java-library voor het verwerken van JSON (JavaScript Object Notation), een tekstgebaseerd dataformaat voor het opslaan en verzenden van data.

Door het versturen van speciaal geprepareerde JSON kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op de server uitvoeren waarop FastJson draait. De kwetsbaarheid is aanwezig in de standaardconfiguratie van de library. Via het beveiligingslek kunnen aanvallers gegevens stelen, webshells installeren om toegang tot de server te behouden, credentials stelen, zich lateraal naar andere systemen bewegen of de server volledig overnemen, aldus cybersecuritybedrijf Imperva.

Volgens cybersecuritybedrijf ThreatBook maken aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid. Het probleem is aanwezig in versie 1.x van FastJson, die niet meer wordt ondersteund. Er is dan ook geen beveiligingsupdate beschikbaar. Beheerders worden opgeroepen om naar een wel ondersteunde versie te upgraden. FastJson versie 2.x is niet kwetsbaar. Een andere optie is het inschakelen van de 'SafeMode' optie, wat voorkomt dat de kwetsbare code kan worden bereikt.