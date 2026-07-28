Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishingaanval na boeking via Booking.com

De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen die via Booking.com en andere verhuurplatforms hebben geboekt om alert te zijn op phishingaanvallen. Bij de Fraudehelpdesk werden meerdere meldingen gedaan door mensen die na een boeking een phishingbericht ontvingen, meestal via WhatsApp, sms of e-mail. In het bericht werd de echte datum genoemd waarop de melders een accommodatie hadden geboekt.

Verder werden ontvangers gevraagd om hun gegevens of boeking te verifiëren. "Uiteindelijk stonden de melders onbedoeld geld, creditcardnummers of persoonsgegevens af", aldus de Fraudehelpdesk. "Heeft u geboekt via Booking of een ander verhuurplatform? Wees dan alert op berichten die mogelijk van kwaadwillenden afkomstig zijn." In het geval van verificatieverzoeken of andere berichten die om gegevens of geld vragen wordt geadviseerd om met Booking.com of het betreffende verhuurplatform contact op te nemen.

Vorig jaar werden zeker tweehonderd Nederlanders opgelicht via gehackte hotel-accounts op Booking.com. De schade bedroeg meer dan 65.000 euro, zo liet de Fraudehelpdesk begin dit jaar weten. Aanvallers weten de systemen van hotels en andere accomodaties te compromitteren en kunnen zo de inloggegevens stelen die hotels gebruiken om via Booking.com met hun klanten te communiceren.

Via het gehackte hotel-account sturen de aanvallers berichten naar gasten dat ze hun gegevens moeten verifiëren, een extra betaling is vereist of andere actie moet worden uitgevoerd. Dit moet via een meegestuurde link gebeuren. Deze link wijst naar een phishingsite die bijvoorbeeld creditcardgegevens probeert te stelen.