MikroTik-routers door RouterOS-lek kwetsbaar voor bruteforce-aanvallen

MikroTik-routers zijn door een beveiligingslek in RouterOS, het besturingssysteem dat op de apparaten draait, kwetsbaar voor bruteforce-aanvallen. Het probleem is ook aanwezig in Cloud Hosted Router (CHR) en een beveiligingsupdate is nog niet beschikbaar. CHR is een RouterOS-versie die als virtual machine draait. Een API die RouterOS en CHR voor het inloggen gebruiken blijkt geen goede bescherming tegen bruteforce-aanvallen te bieden. De routers worden wereldwijd gebruikt, waaronder in vitale infrastructuren.

Een aanvaller kan door de kwetsbaarheid (CVE-2026-16347) een groot aantal inlogpogingen proberen, waardoor de kans bestaat dat die uiteindelijk geldige inloggegevens vindt en zo als admin kan inloggen. Er is vooralsnog geen beveiligingsupdate van MikroTik beschikbaar. De routerfabrikkant adviseert gebruikers om de API, als die voor publieke netwerken toegankelijk is, door middel van een 'sterke VPN' of andere beveiligingslaag te beschermen. Andere mitigaties zijn het gebruik van lange, willekeurig gegenereerde wachtwoorden, het gebruik van firwall rules en het alleen toestaan van toegang vanaf een vertrouwde LAN-poort.