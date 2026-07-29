'Amerikaanse waterinstallaties getroffen door gecoördineerde cyberaanval'

Tientallen waterbedrijven en waterzuiveringsinstallaties in de Amerikaanse staat Minnesota zijn getroffen door een gecoördineerde cyberaanval, zo heeft de staat bekendgemaakt. In een verklaring stelt Minnesota IT Services (MNIT) dat meer dan dertig waterbedrijven en -installaties zijn aangevallen. Details over de aanvallen, zoals om wat voor soort cyberaanval het precies gaat en waaruit blijkt dat het een gecoördineerde aanval betreft, zijn niet gegeven.

Verschillende steden hebben ook melding gemaakt van de cyberaanvallen op de systemen van hun watervoorziening. Zo heeft de burgemeester van Maple Plain een lokale noodtoestand afgekondigd, waardoor de stad meer middelen kan inzetten om met het incident om te gaan. De City of Braham haalde de waterzuiveringsinstallatie korte tijd offline, omdat aanvallers de bediening hadden uitgeschakeld. Inmiddels is de installatie weer online.

De stad South St. Paul maakt ook melding van een aanval op de geautomatiseerde bediening, maar geeft geen verdere details. De stad Plymouth spreekt over een storing bij de watertorens, die vermoedelijk het gevolg is van een cyberaanval. Het is onbekend wie erachter de aanvallen zit.