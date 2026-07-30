Cisco meldt misbruik van hardcoded wachtwoord in firewall-beheersoftware

Aanvallers maken actief misbruik van een hardcoded wachtwoord in het Cisco Secure Firewall Management Center (FMC), software voor het beheren van firewalls, zo waarschuwt Cisco. Er zijn updates uitgebracht om het probleem (CVE-2026-20316) te verhelpen. Via het Firewall Management Center kunnen organisaties hun Cisco-firewalls beheren. Cisco noemt het zelf het "administratieve zenuwcentrum" voor het beheer van netwerkbeveiligingsapparatuur.

De software bevat een hardcoded wachtwoord waarmee aanvallers op de webinterface kunnen inloggen, om zo toegang tot gevoelige gegevens te krijgen, aldus Cisco. Een aanvaller kan vervolgens andere kwetsbaarheden gebruiken om zijn rechten binnen de firewall-beheersoftware te verhogen. Hoe het kan dat hardcoded inloggegevens aanwezig zijn, een probleem waar Cisco vaker mee te maken heeft, is niet bekendgemaakt.

Cisco heeft verschillende Indicators of Compromise gegeven waarmee organisaties kunnen controleren of ze zijn gehackt. In het geval van een hack adviseert Cisco om in ieder geval alle inloggegevens, keys en certificaten op het Cisco Secure FMC-apparaat te veranderen. In maart van dit jaar waarschuwde Cisco voor misbruik van een andere beveiligingslek in de firewall-beheersoftware.

Naast de actief misbruikte kwetsbaarheid heeft Cisco ook een ander beveiligingslek in Secure Firewall Management Center gepatcht. Via dit lek (CVE-2026-20079) kan een aanvaller de authenticatie omzeilen en root-toegang tot het onderliggende besturingssysteem krijgen. Volgens Cisco wordt het probleem veroorzaakt door een 'improper' systeemproces dat tijdens het opstarten wordt gecreëerd. Het versturen van speciaal geprepareerde HTTP requests volstaat om misbruik van het lek te maken. De kwetsbaarheid heeft een CVSS-impactscore van 10.0 op een schaal van 1 tot en met 10. Cisco zegt niet met misbruik van het probleem bekend te zijn.