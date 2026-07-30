'Advertentiebedrijf Adform gehackt, verspreidde cryptostelende malware'

Aanvallers zijn erin geslaagd om advertentiebedrijf Adform te hacken en vervolgens op allerlei websites cryptostelende malware te plaatsen, zo melden beveiligingsonderzoekers. Adform claimt dat ruim 14.000 bedrijven gebruikmaken van het advertentieplatform dat het biedt. Deze bedrijven en websites moeten hiervoor een JavaScript-bestand van Adform op hun website plaatsen.
Dit bestand is door aanvallers voorzien van malware, die zodoende automatisch op duizenden websites terechtkwam, aldus beveiligingsonderzoekers Kevin Beaumont en Max Maass. De malafide code zorgt ervoor dat wallet-adressen in het clipboard van bezoekers automatisch worden aangepast in een wallet-adres van de aanvallers. Gebruikers van cryptovaluta die een betaling willen doen of geld naar een andere wallet willen overmaken kopiëren hiervoor vaak het walletadres van de begunstigde en plakken dat vervolgens in een veld op de transactiepagina.
Op dat moment bevindt het adres zich in het clipboard van de computer of telefoon. De malware kan op dat moment het gekopieerde adres aanpassen naar een adres van de aanvaller. Zodra het slachtoffer het adres op de transactiepagina plakt, en niet goed oplet, maakt hij zo geld over naar de wallet van de aanvaller in plaats van de oorspronkelijk bedoelde begunstigde. Daarnaast wijzigt het malafide JavaScript ook de wallet-adressen die door middel van de autofill-feature van browsers op websites worden ingevoerd. Adform heeft nog geen melding van het incident gemaakt, aldus Beaumont. Hij merkt op dat de malafide code inmiddels lijkt te zijn verwijderd.
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