Advies tegen vishingaanvallen ShinyHunters: 'Leer helpdesk nee zeggen'

Organisaties die zich willen wapenen tegen social enginering-aanvallen van ShinyHunters en andere criminele groeperingen moeten onder andere hun helpdesk nee leren zeggen. Dat stelt het Health-ISAC (Health Information Sharing and Analysis Center), een wereldwijde non-profitorganisatie die aangesloten zorgaanbieders informatie over cyberdreigingen geeft. Volgens het Health-ISAC worden zorgaanbieders steeds vaker succesvol door ShinyHunters aangevallen.

Net als bij de aanval op Odido, waarbij de gegevens van meer dan zes miljoen mensen werden gestolen, worden ook zorgaanbieders via telefonische phishing (vishing) aangevallen. De aanvallers doen zich voor als medewerker of helpdesk en proberen uiteindelijk de helpdesk wachtwoorden en multifactorauthenticatie (MFA) te laten resetten of wordt OAuth consent geprobeerd, waardoor er toegang tot accounts kan worden verkregen. Vervolgens steelt de groep allerlei informatie van SaaS- (Software as a Service) en interne platform. De criminelen dreigen vervolgens de gestolen data te zullen publiceren als er geen losgeld wordt betaald.

Het Health-ISAC stelt dat organisaties verschillende maatregelen kunnen nemen om de aanvallen te voorkomen of beperken. Zo moeten medewerkers die voor een wachtwoordreset of MFA-reset bellen of een nieuw toestel voor MFA willen aanmelden, door middel van een out-of-band kanaal hun identiteit bewijzen. Zo kan de helpdesk hen bijvoorbeeld op een bekend nummer terugbellen of managers toestemming te vragen in het geval van gebruikers met hogere rechten. Ook moet er een "no same-call" regel worden ingevoerd, waarbij een helpdeskmedewerker een reset niet tijdens hetzelfde gesprek kan uitvoeren, maar hiervoor een ticket en het terugbellen op een bekend nummer is vereist.

Verder is bewustwording erg belangrijk, waarbij het Health-ISAC vooral de nadruk legt op de helpdesk. Zo wordt gepleit voor het uitvoeren van vishing-simulaties voor helpdeskmedewerkers, directie en potentiële doelwitten, alsmede nieuw personeel en medewerkers die thuiswerken. Tevens wordt aangeraden om helpdeskmedewerkers "weigerscripts" te leren, waarin standaardzinnen staan voor het aangeven dat er wordt teruggebeld op een bekend telefoonnummer en MFA niet bij inkomende gesprekken wordt gereset. Ook kunnen organisaties voor zowel gebruikers als de IT-afdeling een 'cheat sheet' opstellen met informatie over account-aanvallen.