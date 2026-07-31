Google: Dankzij AI meer dan duizend beveiligingslekken in Chrome gevonden

In de laatste twee 'milestone' versies van Google Chrome zijn dankzij het gebruik van AI meer dan duizend beveiligingslekken gevonden en verholpen, zo claimt het techbedrijf. Het totaal van 1072 ontdekte kwetsbaarheden in Chrome 149 en 150 ligt daarmee hoger dan de kwetsbaarheden die in alle 23 eerdere milestone-versies bij elkaar opgeteld werden gevonden. Een milestone release is de eerste versie met een nieuw versienummer. Dat meldt het Chrome Security Team in een blogposting.

Bij de milestone release van Chrome 149 en Chrome 150 ging het om vele honderden beveiligingslekken die Google toeschrijft aan het gebruik van AI. Eén van de kwetsbaarheden die in Chrome werd gevonden, en waarmee het mogelijk was om uit de sandbox van de browser te breken, was al dertien jaar in de code van de browser aanwezig.

Vanwege het grote aantal kwetsbaarheden en het risico dat die steeds sneller worden misbruikt, test Google nu het uitbrengen van twee 'security releases' per week. Daarnaast gaat het techbedrijf de release notes en CVE-omschrijvingen van de kwetsbaarheden automatiseren, om zo de tijd tussen ontdekking en bekendmaking van een beveiligingslek te verkorten.

Google stelt dat voor het afronden van de installatie van een beveiligingsupdate vaak een herstart van de browser nodig is, maar veel mensen dit vervelend vinden en daarom uitstellen. Het techbedrijf zegt daarom meer te willen investeren in 'dynamisch patchen', waarbij het volledig herstarten van de browser in de meeste gevallen niet meer nodig zal zijn.