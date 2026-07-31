Mozilla: Toiletpapier duurder op smartphone dan op bibliotheekcomputer

Het online bestellen van toiletpapier, fruit of ontbijtgranen is duurder op een smartphone dan op een bibliotheekcomputer, omdat de laatstgenoemde geen gegevens over de gebruiker bevat, zo stelt Mozilla. Volgens de Firefox-ontwikkelaar gebruiken bedrijven een schat aan persoonlijke gegevens om te bepalen hoeveel mensen bereid zijn te betalen voor de producten of diensten die ze willen, wat ook wel 'surveillance pricing' wordt genoemd.

Zo worden onder andere locatie, aankoopgeschiedenis en toetsaanslagen gebruikt om kaartjes, boodschappen en vluchten aan te bieden voor een prijs waarvan de bedrijven hopen dat de klant die wil betalen. Mozilla liet een journalist boodschappen doen in de openbare bibliotheek van New York City en op haar smartphone. Het toiletpapier, blauwe bessen en ontbijtgranen waren duurder bij de bestelling op de iPhone. Zo moest er voor het toiletpapier zo'n twintig procent meer worden betaald.

"Waarom? Omdat de bibliotheekcomputer bijna niets over je weet, terwijl je telefoon nagenoeg alles weet", aldus Mozilla. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is het uitschakelen van het advertentie-ID op de telefoon een eenvoudige maatregel die mensen kunnen nemen, maar is het lastig om al met bedrijven gedeelde informatie terug te krijgen. Waar mogelijk is het dan ook beter om deze informatie helemaal niet te delen, en dan met name e-mailadressen, aldus de EFF.