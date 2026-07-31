Ministerie waarschuwt bedrijven voor Noord-Koreaans IT-personeel

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag samen met andere landen en overheidsdiensten een waarschuwing voor Noord-Koreaans IT-personeel afgegeven. Volgens de waarschuwing doen de Noord-Koreaanse IT'ers zich voor als IT-personeel uit andere landen en proberen via online platforms IT-banen te vinden. Het verdiende geld gaat vervolgens naar het Noord-Koreaanse regime, aldus de waarschuwing.

De landen waarschuwen ook dat de Noord-Koreaanse IT'ers een risico voor de bedrijven zelf vormen en zich bezighouden met het stelen van data, cryptovaluta en gevoelige informatie. Om hun identiteit te verbergen zouden de IT'ers onder andere gebruikmaken van AI. De Amerikaanse autoriteiten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk voor Noord-Koreaans IT-personeel gewaarschuwd. De vandaag afgegeven waarschuwing is afkomstig van ministeries en overheidsdiensten uit Japan, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

De IT'ers bieden hun diensten via verschillende platforms aan. Vaak wordt er samengewerkt met handlangers die in het land van de betreffende onderneming wonen. Sommige bedrijven sturen remote personeel een bedrijfslaptop waarvandaan het bedrijfsnetwerk is te bereiken. De handlanger installeert remote software op de laptop, waardoor de Noord-Koreaanse IT'ers op afstand kunnen inloggen. Doordat de laptop bij een handlanger met een lokaal IP-adres staat vallen de IT'ers in eerste instantie niet op. Daarnaast zouden de 'third-party proxies' die de IT'ers inschakelen aan sollicitatiegesprekken deelnemen en ook persoonlijk contact leggen om vertrouwen te wekken en zo een contract te krijgen.

Volgens de landen zijn er verschillende signalen waar bedrijven op kunnen letten, zoals meerdere accounts waar vanaf het zelfde IP-adres op wordt ingelogd, een account waar meerdere IP-adressen in korte tijd op inloggen en accounts die langer dan normaal ingelogd blijven. Bij het vinden van personeel moeten organisaties letten op personen die niet willen deelnemen aan videomeetings, aanbieden om tegen een veel lager dan marktconform salaris te willen werken en vragen om in cryptovaluta te worden betaald. Daarnaast kunnen er verschillen zitten tussen verstrekte identiteitsbewijzen en personen die wel aan videomeetings deelnemen, of waarbij beelden zijn gemanipuleerd.