Fins staatsgokbedrijf waarschuwt voor cryptodiefstal na hack advertentieplatform

Het Finse staatsgokbedrijf Veikkaus heeft bezoekers gewaarschuwd voor de diefstal van hun cryptovaluta, nadat er malafide code op de website draaide. Die code was afkomstig van advertentiebedrijf Adform, dat onlangs werd gehackt. Adform claimt dat ruim 14.000 bedrijven gebruikmaken van het advertentieplatform dat het biedt. Deze bedrijven en websites moeten hiervoor een JavaScript-bestand van Adform op hun website plaatsen.

Aanvallers wisten deze code te voorzien van malware, die zodoende automatisch op duizenden websites terechtkwam. De malafide code zorgde ervoor dat wallet-adressen in het clipboard van bezoekers automatisch worden aangepast in een wallet-adres van de aanvallers. Gebruikers van cryptovaluta die een betaling willen doen of geld naar een andere wallet willen overmaken kopiëren hiervoor vaak het walletadres van de begunstigde en plakken dat vervolgens in een veld op de transactiepagina.

Op dat moment bevindt het adres zich in het clipboard van de computer of telefoon. De malware kan op dat moment het gekopieerde adres aanpassen naar een adres van de aanvaller. Zodra het slachtoffer het adres op de transactiepagina plakt, en niet goed oplet, maakt hij zo geld over naar de wallet van de aanvaller in plaats van de oorspronkelijk bedoelde begunstigde. Daarnaast wijzigt het malafide JavaScript ook de wallet-adressen die door middel van de autofill-feature van browsers op websites worden ingevoerd.

Het Finse staatsgokbedrijf Veikkaus had de besmette code ook op de website draaien. Via de website kunnen mensen allerlei gokspelen doen. Het is hierbij niet mogelijk om met cryptovaluta te betalen. Toch waarschuwt Veikkaus dat de cryptovaluta van spelers gestolen kan zijn. Adform heeft de hack inmiddels ook via de eigen website bekendgemaakt, maar laat niet weten hoe de aanvallers konden toeslaan. Zowel Adform als Veikkaus adviseren mensen om hun browsercache te legen en de adressen te controleren waar ze crypto naar toe overmaken.