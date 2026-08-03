Samsung verbiedt apps die smart-tv in residential proxy veranderen

Samsung verbiedt apps die smart-tv's in een residential proxy veranderen. Onlangs kondigde LG een soortgelijk verbod aan. Onderzoekers publiceerden vandaag onderzoek dat ze meerdere apps hebben ontdekt, waaronder een door Samsung aanbevolen Pac-Man game, die code bevatten die van televisies een residential proxy kan maken. Een residential proxynetwerk laat het verkeer van betalende klanten via de systemen en internetverbindingen van legitieme thuisgebruikers lopen.

Naast legitiem gebruik worden residential proxies ook voor cyberaanvallen gebruikt. Door een residential proxy te gebruiken kan de aanvaller zijn eigen ip-adres verbergen. Een ander voordeel is dat er een ip-adres kan worden gekozen dat zich in dezelfde regio als dat van het doelwit bevindt. Een inlogpoging op een account vanuit dezelfde regio waar de aangevallen organisatie zich bevindt is minder verdacht dan een inlogpoging uit een ver land. Een residential proxy biedt cybercriminelen zodoende allerlei voordelen.

Er zijn verschillende manieren waarop residential proxydiensten te werk gaan. Zo kunnen ze app-ontwikkelaars betalen om hun SDK (software development kit) toe te voegen. Zodra mensen de app installeren zorgt de SDK ervoor dat het systeem onderdeel van de proxydienst wordt. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld vpn-aanbieders met verborgen voorwaarden, gehackte IoT-apparaten, malware en mensen die bewust tegen betaling proxy-software op hun systemen installeren.

In het geval van de apps die cybersecuritybedrijf mnemonic onderzocht werd een SDK gevonden die 'slapende code' bevat om van televisies een residential proxy te maken. Samsung laat in een reactie tegenover TechCrunch weten dat het apps gaat verbieden die de internetverbinding van gebruikers delen en dat het apps zal verwijderen die over een dergelijke functie beschikken.