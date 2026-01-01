Biotechnologiebedrijf Amgen lekt patiëntgegevens uit cloudomgeving

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Amgen heeft patiëntgegevens uit een cloudomgeving gelekt. Dat heeft het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Amgen meldt dat het in juli 'ongeautoriseerde activiteit' in de cloudomgevingen ontdekte die door meerdere third-party cloudproviders worden aangeboden. Om welke providers het gaat, wat voor soort cloudomgevingen het precies betreft en hoe de hack mogelijk was, is niet bekendgemaakt.
Onderzoek naar de hack wees uit dat aanvallers in ieder geval 'beschermde gezondheidsinformatie' van patiënten hebben buitgemaakt, alsmede bedrijfsgegevens. Wat voor gegeven hier onder vallen laat het biotechnologiebedrijf niet weten. Het onderzoek naar de aard en omvang van de aanval is nog gaande. Wel heeft Amgen op basis van de buitgemaakte data vastgesteld dat het om een aanzienlijk incident gaat. Amgen houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Het bedrijf had vorig jaar een jaaromzet van zo'n 37 miljard dollar.
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