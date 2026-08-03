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Franse supermarktketen Intermarché lekt gegevens van 287.000 klanten

dinsdag 4 augustus 2026, 15:15 door Redactie, 0 reacties

De Franse supermarktketen Intermarché heeft de gegevens van meer dan 287.000 klanten gelekt. Het gaat om voor- en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum, klantenkaartnummer en informatie over online bestellingen die door criminelen werden gestolen. De gegevens zijn van klanten van Intermarché Drive, het onderdeel van de supermarktketen waarbij klanten online hun boodschappen bestellen om die vervolgens zelf bij een winkel op te halen.

Intermarché zegt het datalek bij de Franse privacytoezichthouder CNIL te hebben gemeld. Klanten zijn via e-mail ingelicht, waarin de supermarktketen onder andere waarschuwt om alert te zijn op phishing. Hoe de klantgegevens uit de systemen konden worden gestolen is niet bekendgemaakt. In de e-mail wordt alleen gesproken over een "cybersecurity incident" en "ongeautoriseerde toegang" tot klantgegevens, meldt Le Figaro. Intermarché behoort tot de grootste supermarktketens van Frankrijk.

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