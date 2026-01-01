Vijftien Amerikaanse staten zijn een onderzoek gestart naar de hack van AI-bedrijf Hugging Face door OpenAI. De ChatGPT-ontwikkelaar is gevraagd om bewijsmateriaal van het incident veilig te stellen. Volgens de procureurs-generaal van de staten, waaronder Florida en Texas, heeft OpenAI met de hack mogelijk allerlei wetgeving geschonden. Daarnaast mag het bedrijf klokkenluiders die illegale zaken door OpenAI willen rapporteren niet hinderen, zo schrijven de procureurs-generaal in een brief aan OpenAI-ceo Sam Altman.
Onlangs liet OpenAI een AI-agent gebaseerd op twee AI-modellen een test doen, waarbij OpenAI bewust allerlei veiligheidswaarborgen had uitgeschakeld en er geen tot nauwelijks menselijk toezicht was, aldus persbureau Reuters. Dit leidde ertoe dat de AI-agent toegang tot internet kreeg en uiteindelijk Hugging Face hackte, alsmede accounts bij verschillende andere bedrijven. De procureurs-generaal verwijten OpenAI dat het bij het uitvoeren van de beveiligingstest ernstig tekort is geschoten.
Daarnaast heeft OpenAI de impact van de aanval gebagatelliseerd en is het met een vage reactie gekomen, wat tot wantrouwen bij het publiek heeft geleid, zo laten de procureurs-generaal verder weten. Die zijn nu een onderzoek gestart om te kijken wat er precies is gebeurd en of OpenAI wetgeving heeft geschonden. Ze roepen Altman op om alle documenten, data en informatie rond het incident veilig te stellen. Mocht OpenAI dit niet doen, dan kan dit gevolgen hebben als er een rechtszaak volgt.
Als laatste willen de procureurs-generaal dat OpenAI met alle soortgelijke beveiligingstests stopt totdat het bewijst dat het dit op een gecontroleerde en verantwoorde manier kan doen. "OpenAI is verplicht om zich verantwoord te gedragen en wetgeving te volgen die de veiligheid van Amerikanen beschermt", aldus de procureurs-generaal. Hugging Face liet eerder al weten dat het geen aangifte doet van de inbraak door OpenAI.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.