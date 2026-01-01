Microsoft SharePoint-servers van Zwitserse overheid gehackt

Aanvallers hebben meerdere Microsoft SharePoint-servers van de Zwitserse overheid gehackt, zo heeft het (BIT) bekendgemaakt. Het BIT is een overheidsinstantie en de centrale it-dienstverlener van de Zwitserse overheid. Het exploiteert meerdere SharePoint-servers. Organisaties gebruiken SharePoint voor allerlei werkprocessen, zoals het delen van documenten en informatie en opzetten van interne websites.

Halverwege juli kwam Microsoft met beveiligingsupdates voor verschillende kwetsbaarheden in SharePoint. Na de release begon het BIT met de installatie van deze patches, aldus een verklaring van de overheidsinstantie. Op 28 juli ontdekte de overheidsinstantie dat meerdere SharePoint-servers waren gehackt. Vervolgens blokkeerde BIT de internettoegang tot deze machines en verhielp de kwetsbaarheden.

Volgens de overheidsinstantie zijn de kwetsbaarheden waarvoor Microsoft in juli waarschuwde vermoedelijk bij de hack gebruikt. Tijdens het onderzoek bleek dat de aanvallers inloggegevens van zo'n tweehonderd accounts hebben gecompromitteerd, waaronder gebruikers en technische accounts. Naast de hack van deze accounts zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de aanvallers data op de SharePoint-servers hebben buitgemaakt, aldus het BIT.

De gehackte SharePoint-servers worden uit voorzorg opnieuw geïnstalleerd, zo laat de overheidsinstantie verder weten. Totdat deze werkzaamheden zijn afgerond zal er geen externe toegang tot de SharePoint-servers beschikbaar zijn.