Apache Tomcat-lek dat remote code execution mogelijk maakt actief misbruikt

Een beveiligingslek in Apache Tomcat dat remote code execution mogelijk maakt wordt actief misbruikt bij aanvallen, zo meldt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Misbruik doet zich alleen bij bepaalde configuraties voor. Apache Tomcat is een servlet container en webserver. Het probleem (CVE-2026-34486) doet zich voor bij de clustering feature van Tomcat. Deze feature gebruikt het Tribes-framework om session data tussen cluster nodes te synchroniseren.

Wanneer de EncryptInterceptor-optie staat ingeschakeld, die verkeer tussen nodes versleutelt, doet zich een logicafout voor. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan deze logicafout misbruiken voor remote code execution. De kwetsbaarheid werd veroorzaakt door een patch voor een ander beveiligingsprobleem (CVE-2026-29146).

Updates voor CVE-2026-34486 zijn sinds begin april beschikbaar. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security waarschuwt nu dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken, maar geeft geen verdere details hierover. Wel zijn Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om de updates voor het probleem binnen drie dagen te installeren.