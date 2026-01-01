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Banken starten opnieuw bewustzijnscampagne tegen fraude

woensdag 5 augustus 2026, 09:51 door Redactie, 3 reacties

Nederlandse banken zijn opnieuw een bewustzijnscampagne tegen fraude gestart. De campagne 'Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude' richt zich op bankhelpdeskfraude, datingfraude en investerings- en cryptofraude. "Fraudeurs maken gebruik van psychologische trucs om mensen te beïnvloeden. Ze maken iemand bijvoorbeeld bang zodat die denkt geld te verliezen, of verleiden met een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn. Juist die emoties maken mensen kwetsbaar, maar kunnen hen ook beschermen", zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In de campagne verschijnen mensen die op het punt staan het slachtoffer van fraude te worden, maar net op tijd stoppen. "Ze handelen niet direct vanuit hun gevoel, maar herkennen het juist als een waarschuwing", zo laat de NVB verder weten. De campagne, die eerder ook al werd gehouden, vindt de komende maanden plaats. Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, waaronder radio, online video, display-advertenties, sociale media en print-advertenties.

Reacties (3)
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Vandaag, 10:07 door Anoniem
Je gevoel kan je beter uitschakelen als je bankzaken doet. En als je die gevoelens niet onder controle hebt kun je beter een paar uur iets anders gaan doen totdat die gevoelens weg zijn.

Gevoelens en computers gaan niet samen. Als die wel samen gaan ben je de helft van de tijd gewoon dom bezig. Wat dat betreft is de smartphone app die gepusht wordt gewoon dom bezig zijn. Omdat een smartphone je aandacht opvreet.
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Vandaag, 10:13 door Anoniem
dat vind ik niet zo gek ook als je buiten je bank app word omgeleid naar andere sid van de bank...om op je spaarrekening dingen zelf te regelen...en moet je nog uitkijken dat je alle sites uit log anders blijft er een sid open staan met gevolgen..zo als de a bank.....oudere hebben daar geen erg in.....
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Vandaag, 10:48 door Anoniem
Je moet ook alles zelf doen tegenwoordig!
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