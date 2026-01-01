Banken starten opnieuw bewustzijnscampagne tegen fraude

Nederlandse banken zijn opnieuw een bewustzijnscampagne tegen fraude gestart. De campagne 'Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude' richt zich op bankhelpdeskfraude, datingfraude en investerings- en cryptofraude. "Fraudeurs maken gebruik van psychologische trucs om mensen te beïnvloeden. Ze maken iemand bijvoorbeeld bang zodat die denkt geld te verliezen, of verleiden met een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn. Juist die emoties maken mensen kwetsbaar, maar kunnen hen ook beschermen", zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
In de campagne verschijnen mensen die op het punt staan het slachtoffer van fraude te worden, maar net op tijd stoppen. "Ze handelen niet direct vanuit hun gevoel, maar herkennen het juist als een waarschuwing", zo laat de NVB verder weten. De campagne, die eerder ook al werd gehouden, vindt de komende maanden plaats. Er worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, waaronder radio, online video, display-advertenties, sociale media en print-advertenties.
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