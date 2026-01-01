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DuckDuckGo lanceert "smart" zonnebril: Geen camera en geen AI

woensdag 5 augustus 2026, 10:08 door Redactie, 6 reacties

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft een "smart" zonnebril gelanceerd die geen camera en geen AI bevat. "Ontworpen om de zon te blokkeren, niet om data naar de cloud te sturen", aldus DuckDuckGo. Het bedrijf speelt met de gewone zonnebril in op de recente ophef over camerabrillen en de privacygevolgen die dit voor mensen heeft.

"DuckDuckGo introduceert de meest innovatieve anti-surveillance smart bril, ook bekend als normale zonnebril. We zijn geobsedeerd door innovatie. Dus toen Big Tech camera's in smart brillen stopte, stelden we onszelf een radicale vraag: Wat als we dat gewoon niet doen?", aldus de reclamevideo die als onderdeel van de lancering is uitgebracht. De DuckDuckGo-bril kost 35 dollar. Onlangs maakte de bekende hackerconferentie DEF CON bekend dat het dragen van camerabrillen tijdens het evenement niet is toegestaan.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil dat er een verbod komt op het gebruik van camerabrillen, omdat die een grote inbreuk op de privacy van mensen maken. "Stel je voor dat iedereen met zo'n bril rondloopt. Je zou je complete privacy op straat kwijt zijn. Je zal in elk gesprek moeten afvragen of je gefilmd wordt. Dat zou veel doen met ons veiligheidsgevoel en met menselijke interactie. Dat moeten we absoluut niet willen", liet Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, tegenover Nieuwsuur weten.

Reacties (6)
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Vandaag, 10:12 door Anoniem
Leuke initiatief hopelijk brengt het wat meer aandacht voor dit soort zaken.
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Vandaag, 10:42 door meidoorn - Bijgewerkt: Vandaag, 10:44
Een groot deel van mijn leven ben ik brildragend wegens mijn zwakke ogen en nou hoop ik maar niet dat ik elke keer een 'onderzoek' krijg of de toegang word ontzegd for no reason.
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Vandaag, 10:48 door Anoniem
Verbied dan ook gelijk die rondrijdende auto's met grote camerasystemen op het dak, die complete straten fotograferen inclusief het interieur van je huis, en dat zomaar publiceren via Street View of anders.
Ja, je gezicht wordt bij publicatie wel geblurred (zelfs Roodkapje bij de Efteling) maar je weet nooit waar ze het origineel heen sturen.
Dit is een grove schending van ieders privacy, het is geen eerbiediging van mijn leefomgeving. Want een ieder die meer over je woonsituatie wilt weten kijkt naar een momentopname van soms jaren geleden, die helemaal niet representatief hoeft te zijn.
Hoe is het mogelijk dat dit dan wel mag in kader van AVG?
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Vandaag, 10:52 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Dit kan het begin vormen van een keurmerk voor privacyvriendelijke producten.
Of het begin van Europees label (vergelijkbaar met CE) voor privacyvriendelijke producten.
D.w.z. producten waarmee GEEN data op elektronische wijze kunnen worden verzameld.
Een potlood kan wel, want als je daarmee cijfers opschrijft, dan is dat een analoge wijze om data te verzamelen.

M.J.
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Vandaag, 11:03 door Anoniem
Door meidoorn: Een groot deel van mijn leven ben ik brildragend wegens mijn zwakke ogen en nou hoop ik maar niet dat ik elke keer een 'onderzoek' krijg of de toegang word ontzegd for no reason.

Ik heb bijna 60 jaar een bril op mijn neus gehad. Vorig jaar aan staar geopereerd en nu geen bril meer nodig. Je kan die operatie ook laten doen als je geen staar hebt maar dat is wel een dure grap want dat moet je zelf betalen.
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Vandaag, 11:07 door Anoniem
Bits of Freedom wil dat er een verbod komt op het gebruik van camerabrillen, omdat die een grote inbreuk op de privacy van mensen maken


Bits of Freedom kan dit niet voorkomen, want op de meeste camerabrillen zit een hele kleine led die je met een zwarte stift kan
zwart maken. Dus dit lost het probleem niet op!! Trouwens wat doe je met de mensen die iets staan te filmen met hun smartphone?

Dan over de zonnebril van DuckDuckGo 35 dollar kost. LoL mijn gewone zonnebril heb ik gekocht op een tankstation voor 5 euro :)

Tja mooie stunt van DuckDuckGo die er centen aan verdient, dit is niet de manier DuckDuckGo :-(
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