DuckDuckGo lanceert "smart" zonnebril: Geen camera en geen AI

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft een "smart" zonnebril gelanceerd die geen camera en geen AI bevat. "Ontworpen om de zon te blokkeren, niet om data naar de cloud te sturen", aldus DuckDuckGo. Het bedrijf speelt met de gewone zonnebril in op de recente ophef over camerabrillen en de privacygevolgen die dit voor mensen heeft.
"DuckDuckGo introduceert de meest innovatieve anti-surveillance smart bril, ook bekend als normale zonnebril. We zijn geobsedeerd door innovatie. Dus toen Big Tech camera's in smart brillen stopte, stelden we onszelf een radicale vraag: Wat als we dat gewoon niet doen?", aldus de reclamevideo die als onderdeel van de lancering is uitgebracht. De DuckDuckGo-bril kost 35 dollar. Onlangs maakte de bekende hackerconferentie DEF CON bekend dat het dragen van camerabrillen tijdens het evenement niet is toegestaan.
Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil dat er een verbod komt op het gebruik van camerabrillen, omdat die een grote inbreuk op de privacy van mensen maken. "Stel je voor dat iedereen met zo'n bril rondloopt. Je zou je complete privacy op straat kwijt zijn. Je zal in elk gesprek moeten afvragen of je gefilmd wordt. Dat zou veel doen met ons veiligheidsgevoel en met menselijke interactie. Dat moeten we absoluut niet willen", liet Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, tegenover Nieuwsuur weten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.