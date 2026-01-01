DuckDuckGo lanceert "smart" zonnebril: Geen camera en geen AI

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft een "smart" zonnebril gelanceerd die geen camera en geen AI bevat. "Ontworpen om de zon te blokkeren, niet om data naar de cloud te sturen", aldus DuckDuckGo. Het bedrijf speelt met de gewone zonnebril in op de recente ophef over camerabrillen en de privacygevolgen die dit voor mensen heeft.

"DuckDuckGo introduceert de meest innovatieve anti-surveillance smart bril, ook bekend als normale zonnebril. We zijn geobsedeerd door innovatie. Dus toen Big Tech camera's in smart brillen stopte, stelden we onszelf een radicale vraag: Wat als we dat gewoon niet doen?", aldus de reclamevideo die als onderdeel van de lancering is uitgebracht. De DuckDuckGo-bril kost 35 dollar. Onlangs maakte de bekende hackerconferentie DEF CON bekend dat het dragen van camerabrillen tijdens het evenement niet is toegestaan.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil dat er een verbod komt op het gebruik van camerabrillen, omdat die een grote inbreuk op de privacy van mensen maken. "Stel je voor dat iedereen met zo'n bril rondloopt. Je zou je complete privacy op straat kwijt zijn. Je zal in elk gesprek moeten afvragen of je gefilmd wordt. Dat zou veel doen met ons veiligheidsgevoel en met menselijke interactie. Dat moeten we absoluut niet willen", liet Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, tegenover Nieuwsuur weten.