Android-ontwikkelaars gewaarschuwd voor delen van locatiedata gebruikers

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF waarschuwt ontwikkelaars van Android-apps voor het onbedoeld delen van de locatiedata van hun gebruikers met adverteerders en andere partijen. Veel app-ontwikkelaars maken gebruik van software development kits (SDK's) van advertentiebedrijven. Deze SDK's zorgen voor advertenties binnen de app, waaraan de ontwikkelaar verdient. Deze SDK's kunnen echter ook allerlei locatiegegevens en andere data verzamelen.

Volgens de EFF weten niet alle Android-ontwikkelaars dat SDK's van advertentiebedrijven dit kunnen doen. Zodra een gebruiker een app toegang tot zijn locatie geeft, heeft automatisch de SDK in de app hier ook toegang toe. Er zijn geen SDK-specifieke permissies. De locatiegegevens worden vervolgens gedeeld met datahandelaren en gebruikt voor "bid requests".

Elke keer dat iemand een website bezoekt of app gebruikt waar advertentieruimte beschikbaar is, kijkt een advertentiebedrijf welke advertentie de bezoeker te zien moet krijgen. Hiervoor wordt er allerlei informatie over de bezoeker verzamelt en naar duizenden potentiële adverteerders gestuurd. Dit worden ook wel bid requests genoemd en bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers, zoals hetgeen dat de bezoeker leest of bekijkt, gps-coördinaten, informatie over het gebruikte apparaat, uniek tracking-ID en ip-adres.

Volgens de EFF is er een financiële prikkel voor app-ontwikkelaars en advertentie-SDK's om locatiegegevens van gebruikers te delen, omdat dit de waarde van de advertentieruimte binnen de app vergroot, waardoor er meer kan worden verdiend. Veel SDK's vereisen dat ontwikkelaars bewust instellen dat de locatie van hun gebruikers wordt verzameld en gebruikt. Dat blijkt echter niet altijd het geval te zijn. De EFF ontdekte verschillende SDK's waarbij locatiegegevens automatisch worden gedeeld.

"Standaardinstellingen zijn belangrijk, niet alleen voor gebruikers, maar ook voor app-ontwikkelaars. Als app-ontwikkelaars binnen hun advertentietools niet letten op de instellingen voor het delen van locatie, kunnen ze onbedoeld de locatie van hun gebruikers blootstellen", zegt Lena Cohen van de EFF. "Gebruikers kunnen extra maatregelen nemen om hun locatieprivacy te beschermen, maar dat zou niet moeten. Ontwikkelaars, toezichthouders en beleidsmakers moeten in actie komen om te voorkomen dat apps de locatie van hun gebruikers aan advertentiebedrijven en datahandelaren lekken." De EFF roept app-ontwikkelaars op om alle SDK's die ze aan hun app toevoegen goed te controleren en waar mogelijk het onnodig verzamelen van data uit te schakelen.