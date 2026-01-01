33 jaar oude Bugtraq-mailinglist kondigt nieuwe start aan

De Bugtraq-mailinglist, die 33 jaar geleden werd opgericht, heeft een nieuwe start aangekondigd. Bugtraq werd in 1993 gelanceerd en decennia gebruikt door beveiligingsonderzoekers voor het melden van kwetsbaarheden en publiceren van exploits. Ook gebruikten leveranciers de mailinglist voor het aankondigen van beveiligingsupdates. In juli 1999 werd Bugtraq onderdeel van de toenmalige securitynewssite SecurityFocus, die op zijn beurt in 2002 door securitybedrijf Symantec werd overgenomen.

Symantec kwam in 2019 in handen van Broadcom en verschillende onderdelen van het securitybedrijf werden door Accenture weer van Broadcom overgenomen, waaronder SecurityFocus. In januari 2021 kondigde Accenture het einde van Bugtraq aan. Beveiligingsonderzoekers reageerden teleurgesteld op de aankondiging, waarop Accenture besloot om met Bugtraq door te gaan. Toch verschenen er sindsdien geen nieuwe berichten meer.

De Franse beveiligingsonderzoeker Jonathan Brossard laat nu weten dat hij eigenaar is geworden van securityfocus.com en de Bugtraq-naam. Hij wil de mailinglist nieuw leven inblazen. Op Hacker News zijn gebruikers kritisch. Ze stellen dat de aankondiging door AI is gemaakt en dat er tegenwoordig genoeg plekken zijn waar beveiligingsonderzoekers hun onderzoeken kunnen delen. Ook zouden andere security-mailinglists, zoals fulldisclosure@seclists.org en oss-security@lists.openwall.com, nog maar weinig worden gebruikt.