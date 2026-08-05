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Meta meldt hack van ander bedrijf tijdens test met AI-model

donderdag 6 augustus 2026, 10:13 door Redactie, 5 reacties

Tijdens een test met een AI-model van Meta is een bedrijf gehackt, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Door een misconfiguratie bij Irregular, een bedrijf dat voor Meta en andere ondernemingen AI-modellen test, kreeg het AI-model toegang tot internet. Vervolgens maakte het AI-model misbruik van een kwetsbaarheid bij een ander bedrijf om daar in te breken, zo laat een woordvoerder van het techbedrijf tegenover CNN weten. De inbraak lijkt volgens de woordvoerder op incidenten die eerder door OpenAI en Anthropic werden gemeld. De naam van het getroffen bedrijf is niet bekendgemaakt, alsmede de gebruikte kwetsbaarheid.

Irregular stelt dat het hier om hetzelfde probleem in de testomgeving gaat dat eerder door Anthropic werd gerapporteerd, en ervoor zorgde dat modellen van dit AI-bedrijf toegang tot internet kregen en vervolgens drie bedrijven hackten, waaronder een cybersecuritybedrijf. Bij de hack door het Meta AI-model zouden aanpassingen aan een intern systeem van het gehackte bedrijf zijn doorgevoerd. Meta zegt dat de getroffen onderneming is ingelicht. Het onderzoek is nog gaande en het techbedrijf stelt met een gedetailleerd rapport te zullen komen zodra alle feiten bekend zijn. Of het gehackte bedrijf aangifte zal doen is niet bekendgemaakt.

Reacties (5)
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Vandaag, 10:18 door Anoniem
Ze konden niet achterblijven na de PR-stunts van OpenAI en Antrophic.
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Vandaag, 10:31 door Anoniem
" Door een misconfiguratie bij Irregular, een bedrijf dat voor Meta en andere ondernemingen AI-modellen test, kreeg het AI-model toegang tot internet. Vervolgens maakte het AI-model misbruik van een kwetsbaarheid bij een ander bedrijf om daar in te breken...Of het gehackte bedrijf aangifte zal doen is niet bekendgemaakt.".

Het is allemaal veel te toevallig.

Al die incidenten met AI-agenten die op hol slaan of een ander bedrijf hacken is allemaal met voorbedachte rade.
Dat andere bedrijf, naam onbekend, wist allang dat het betreffende AImodel op hun doelde, omdat het zo was afgesproken.

Kwetsbaarheid wordt verholpen. Bedrijf bllj, en Meta blij omdat ze zo weten waar de grens ligt met betreffende AI-model.

Al die AI-bedrijven, zoals Meta, OpenAI, Anthropic en weet ik veel wie zoeken dagelijks de grens van het aanvaardbare op met hun AI-model(len).

U als lezer weet dat Anthropic illegaal hun AI-model trande met boeken?

Afgekocht met 1.5 miljard.
Schrijvers hebben een habbekrats als vergoeding ontvangen en Anthropic heeft Claude weer beter weten te trainen.

Dat doen die techbedrijven al jaren, de grens overschrijden, spijt betuigen en afkopen. Buit is binnen.
Is een speciaal potje voor bij ze.
Ze voelen het nauwelijks.

Alleen verbaasd het mij dat Anthropic daar ook een meedoet.

Het internet is stuk, en niet meer te repareren.
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Vandaag, 10:37 door Anoniem
De AI-bedrijven weten niet hoe hard ze over elkaar heen moeten buitelen met laten zien dat ze al zo krachtig zijn dat die systemen kunnen hacken. Kennelijk beschouwen ze dat meer als goede dan als slechte reclame.
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Vandaag, 11:25 door Anoniem
Gewoon proberen of het lukt en dan een onschuldig gezichtje trekken.
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Vandaag, 11:27 door Anoniem
Conclusie van een LLM:
"De AI-industrie heeft eindelijk de Turing-test gehaald.
Ze gedraagt zich nu precies als een team overenthousiaste junior hackers."
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