Meta meldt hack van ander bedrijf tijdens test met AI-model

Tijdens een test met een AI-model van Meta is een bedrijf gehackt, zo heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Door een misconfiguratie bij Irregular, een bedrijf dat voor Meta en andere ondernemingen AI-modellen test, kreeg het AI-model toegang tot internet. Vervolgens maakte het AI-model misbruik van een kwetsbaarheid bij een ander bedrijf om daar in te breken, zo laat een woordvoerder van het techbedrijf tegenover CNN weten. De inbraak lijkt volgens de woordvoerder op incidenten die eerder door OpenAI en Anthropic werden gemeld. De naam van het getroffen bedrijf is niet bekendgemaakt, alsmede de gebruikte kwetsbaarheid.

Irregular stelt dat het hier om hetzelfde probleem in de testomgeving gaat dat eerder door Anthropic werd gerapporteerd, en ervoor zorgde dat modellen van dit AI-bedrijf toegang tot internet kregen en vervolgens drie bedrijven hackten, waaronder een cybersecuritybedrijf. Bij de hack door het Meta AI-model zouden aanpassingen aan een intern systeem van het gehackte bedrijf zijn doorgevoerd. Meta zegt dat de getroffen onderneming is ingelicht. Het onderzoek is nog gaande en het techbedrijf stelt met een gedetailleerd rapport te zullen komen zodra alle feiten bekend zijn. Of het gehackte bedrijf aangifte zal doen is niet bekendgemaakt.