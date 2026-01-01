Canadees bekent hack van AT&T, Ticketmaster en andere Snowflake-klanten

Een 26-jarige Canadese man heeft in de Verenigde Staten bekend verantwoordelijk te zijn voor de hack van AT&T, Ticketmaster en andere Snowflake-klanten. In totaal werden bij de aanvallen de Snowflake-omgevingen van meer dan 165 bedrijven en organisaties gehackt, waarvan een aantal vervolgens 2,5 miljoen dollars losgeld betaalde om publicatie van gestolen gegevens te voorkomen. De aanvallen deden zich voor in 2024.
Snowflake biedt een cloudplatform voor de opslag van data, waar allerlei grote bedrijven gebruik van maken. Het bedrijf stelde dat bij de aanvallen de accounts van verschillende klanten waren gecompromitteerd, nadat aanvallers de inloggegevens hiervan hadden bemachtigd. Het ging onder andere om AT&T, Ticketmaster, Advanced Auto Parts, Ticketek en andere bedrijven. In het geval van Ticketmaster zouden de gegevens van 560 miljoen klanten wereldwijd zijn gestolen.
Volgens securitybedrijf Mandiant werden meer dan honderdzestig Snowflake-klanten gecompromitteerd. Dit was mogelijk doordat systemen van deze klanten, hun medewerkers of contractors die ze gebruikten, met infostealer-malware waren besmet. Een deel van de met malware besmette systemen werd ook voor persoonlijke activiteiten gebruikt, waaronder gaming en het downloaden van illegale software.
De laptops van deze contractors zijn mogelijk privé en/of worden niet gemonitord, aldus de analyse van het securitybedrijf. De gecompromitteerde Snowflake-accounts maakten ook geen gebruik van multifactorauthenticatie (MFA), waardoor de gestolen inloggegevens voldoende waren om toegang tot de omgeving te krijgen en data te stelen. De getroffen bedrijven werden afgeperst. Als ze geen losgeld betaalden dreigden de aanvallers de gestolen data openbaar te maken. Een deel van de slachtoffers betaalde het gevraagde losgeld. Bij elkaar ging het om een bedrag van 2,5 miljoen dollar.
Naast het afpersen van de getroffen organisaties en bedrijven besloten de Canadese verdachte en zijn handlangers de gestolen data ook op internet te koop aanbieden. De Canadese man verdiende hier 500.000 dollar mee, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Die stellen dat de schade voor getroffen bedrijven veel groter was. Daarbij wordt een bedrag van zo'n tien miljoen dollar genoemd. De Canadees heeft nu schuld bekend. Hij kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar. De rechter wijst op 27 oktober vonnis.
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