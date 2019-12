Brit krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf voor afpersen Apple

Een 22-jarige Britse man die Apple probeerde af te persen is in Engeland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, een taakstraf van 300 uur en zes maanden huisarrest. De Brit dreigde 319 miljoen iCloud-accounts te resetten en gegevens van gebruikers openbaar te maken.

Op 12 maart 2017 stuurde de Brit een e-mail naar Apple dat hij toegang tot iCloud-accounts had en dreigde die te zullen verkopen. Om dit te voorkomen moest Apple 75.000 dollar in cryptovaluta of iTunes-cadeaukaarten betalen. Een week later filmde de Brit zichzelf waarbij hij op twee willekeurige iCloud-accounts inlogde.

De man plaatste de video op YouTube en stuurde Apple en verschillende mediaorganisaties een link naar de video. Twee dagen later verhoogde de Brit zijn bedrag naar 100.000 dollar en dreigde 319 miljoen iCloud-accounts te zullen resetten. Nog geen tien dagen later werd de man in zijn woning in Londen aangehouden.

Uit onderzoek van Apple en het Britse National Crime Agency (NCA) bleek dat de netwerken van het techbedrijf niet waren gecompromitteerd. De inloggegevens waarover de Brit beschikte waren afkomstig van datalekken bij andere bedrijven en websites en zouden volgens het NCA grotendeels niet meer werken. Begin deze maand bekende de man schuldig te zijn aan afpersen.