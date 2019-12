Universiteit Maastricht in gesprek met criminelen achter ransomware

De Universiteit Maastricht is in gesprek met de criminelen die de universiteitssystemen met ransomware infecteerden en bestanden versleutelden. Of er ook losgeld zal worden betaald om weer toegang tot gegevens te krijgen wil een woordvoerder van de universiteit niet aan 1Limburg laten weten. Ook is het onduidelijk wanneer alle systemen weer zijn hersteld, wat voor zorgen onder studenten zorgt, die geen toegang tot data en e-mail hebben.

Afgelopen dinsdag raakten systemen van de universiteit met de Clop-ransomware geïnfecteerd. Meerdere websites en mailsystemen werken niet meer en de universiteit heeft geen toegang tot veel wetenschappelijke data. Op servers opgeslagen lesdocumenten zijn ook niet meer toegankelijk. "Ik moet een lesboek hebben dat op de server staat voor een toets in januari en daar kan ik dus niet bij. Daarnaast moet ik voor een paper onderzoek doen en ook dat staat online. Ik kan nu helemaal niks", zo laat een student tegenover 1Limburg weten.

"Buiten een berichtje op de Facebookpagina van de UM krijgen we niks te horen. We hebben geen idee wat we moeten", zo stelt een andere student, die over twintig dagen een thesis moet inleveren en geen toegang tot zijn materiaal heeft. "De website van de bibliotheek, waar alles staat wat ik nodig heb, ligt eruit." Op Twitter klagen ook meerdere studenten dat ze toegang tot hun e-mail nodig hebben. De universiteit heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan.