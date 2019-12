OM gaat tiener voor ddos-aanvallen op banken vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat een tiener vervolgen voor ddos-aanvallen op banken en de Belastingdienst die in 2018 plaatsvonden, zo meldt het AD. Vorig jaar februari werd een toen 18-jarige mbo-scholier voor de aanvallen aangehouden. Voor zijn aanhouding gaf hij nog een interview aan de Volkskrant.

"Banken horen het gewoon goed voor elkaar te hebben, dus dat is een leuk target om plat te krijgen. Vooral omdat veel mensen er dan ook last van hebben. Heb overigens niet alleen de banken aangevallen..", zo liet de verdachte in het interview weten. Hij zou een "booter" hebben gebruikt voor het uitvoeren van de aanvallen. Dit zijn online diensten die tegen betaling ddos-aanvallen tegen websites uitvoeren.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de tiener voor de aanvallen zal worden vervolgd. "De schade door de ddos-aanvallen was enorm en het gaat om een zwaar feit dat strafbaar is. Dus we gaan hem vervolgen." Het OM erkent dat de zaak lang op zich heeft laten wachten. "De zaak is eerst verplaatst van het landelijk parket naar ons. En wij hebben maar een halve fte voor cybercrime, dus de zaak is even blijven liggen. Maar we zijn bezig met de tenlastelegging."