E-mail Universiteit Maastricht weer volledig operationeel

Medewerkers en studenten van de Universiteit Maastricht kunnen twee weken na de infectie met de Clop-ransomware weer e-mails ontvangen en versturen. De e-mailomgeving is weer volledig operationeel. Ook e-mailberichten die vanaf 23 december zijn verstuurd zullen binnenkomen.

Er zouden dan ook geen e-mails verloren zijn gegaan. Volgens de universiteit, die op 24 december werd getroffen, is de beschikbaarheid van e-mail erg belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Gisteren gingen de lessen aan de universiteit weer van start. "Ondanks een aantal beperkingen konden veel activiteiten na het kerstreces zonder grote problemen doorgang vinden. Zo startte het onderwijs volgens planning en konden de studenten weer als vanouds werken in de universiteitsbibliotheken", zo laat de universiteit in een verklaring weten.

Om nieuwe uitbraken te voorkomen wordt er actief gemonitord op malware. "De software wordt op de meeste computers automatisch geïnstalleerd, of je lokale ondersteuner maakt hiervoor een afspraak. Start sowieso de eerste dag je computer een aantal (minimaal 2) maal opnieuw terwijl deze op een bekabelde verbinding is aangesloten", aldus het advies van de universiteit. De universiteit blijkt voor de monitoring beveiligingssoftware van Carbon Black te gebruiken.