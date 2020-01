Slachtoffer WhatsApp-fraude maakt 5.000 euro over naar oplichter

Een 58-jarige vrouw uit het Groningse Bedum is slachtoffer van WhatsApp-fraude geworden. Ze maakte in totaal 5.000 euro over naar een oplichter. De vrouw ontving vorige week een bericht van een oplichter die zich voordeed als haar dochter. "Hoi mam, dit is mijn nieuwe nummer", aldus de app, die voorzien was van de profielfoto van haar dochter. "Ik heb geen moment getwijfeld dat het mijn dochter was. We hebben wat heen en weer geappt en het was echt zoals zij altijd appt", zo laat de vrouw aan RTV Noord weten.

De oplichter vraagt aan de vrouw of zij een aantal betalingen wil voorschieten. "Toen was het verhaal dat mijn dochter een nieuw nummer had en dat ze haar toestel opnieuw moest installeren voor internetbankieren. Na een aantal keren proberen, was ze geblokkeerd. Dat klonk mij niet vreemd in de oren." Uiteindelijk maakt de vrouw 5.000 euro over. De volgende dag vraagt de oplichter opnieuw om een aantal betalingen uit te voeren en voelt de vrouw nattigheid.

"Ik vind van mezelf dat ik best handig ben met internet. Maar wat ik had gedacht dat mij nooit zou overkomen, is toch gebeurd", zo stelt ze tegenover Dagblad van het Noorden. De vrouw hoopt dat de bank waar ze klant is haar tegemoetkomt. Vorige week werd nog bekend dat een 61-jarige vrouw uit het Zeeuwse Sint-Annaland via WhatsApp-fraude voor 10.000 euro was opgelicht. De bank van deze vrouw besloot de schade niet te vergoeden omdat ze het bedrag zelf had overgemaakt.