Google wil voor 2022 third-party cookies in Chrome uitfaseren

Google zou voor 2022 third-party cookies in Chrome willen uitfaseren, zo heeft het techbedrijf in een blog bekendgemaakt. De maatregel zou de privacy van internetgebruikers moeten verbeteren. Adverteerders zijn echter al lang niet meer gevonden aan third-party cookies.

Tegenwoordig worden namelijk ook first-party trackers gebruikt. Voorheen plaatsten webtrackers en advertentiebedrijven die als derde partij actief op een website waren van een ander domein cookies bij gebruikers. Aangezien deze cookies van een ander domein dan het bezochte domein afkomstig zijn worden dit third-party cookies genoemd. Via third-party cookies is het eenvoudig om gebruikers over het web te volgen, omdat de derde partij die via allerlei sites kan plaatsen en zo kan zien welke websites een gebruiker bezoekt.

Safari en Firefox besloten daarop om third-party cookies standaard te blokkeren. Derde partijen die op een website actief zijn kunnen daardoor geen cookies meer bij gebruikers van deze browsers plaatsen. Verschillende trackingbedrijven hebben een oplossing gevonden in het gebruik van first-party trackers. De bedrijven vragen websites om een subdomein aan te maken. Vervolgens wijst dit subdomein naar het domein van de adverteerder of tracker.

Doordat het subdomein in de context van het bezochte domein valt, worden de cookies van dit subdomein door de browser geaccepteerd, ook al gaat het eigenlijk om cookies van een derde partij. Zodoende weten trackingbedrijven third-party trackingcookies als first-party trackers te vermommen. Verschillende trackingbedrijven vragen hun klanten ook om voor dit doeleinde een subdomein aan te maken.

Volgens Google heeft de beslissing van Apple en Mozilla om third-party cookies te blokkeren onbedoelde gevolgen die nadelig voor gebruikers en het web kunnen zijn. Zo zou het inkomen van websites en adverteerders worden geschaad en zouden trackers in plaats van cookies gebruikers via fingerprinting volgen. Hierbij wordt er een unieke "vingerafdruk" van het systeem van de gebruiker gemaakt zodat die over het web te volgen is.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en onderzoekers stelden eerder al dat Google het eigen businessmodel verdedigt en er juist moet worden ingezet op het beschermen van de privacy van gebruikers door zowel third-party cookies als fingerprinting aan te pakken. Daarnaast liet de Ster onlangs weten dat cookieloos adverteren voor een hogere kwaliteit verkeer naar adverteerders zorgt.

Verder stelt Google dat het de maatregel niet alleen kan doorvoeren, maar dat het gehele ecosysteem zich hiermee moet bezighouden. In het verleden is Google vaker bekritiseerd omdat het allerlei plannen aankondigt die jaren in beslag kunnen nemen, waardoor het bedrijf nu niets hoeft te doen. Wat betreft het uitfaseren van third-party cookies laat Google weten dat het van plan is om eind dit jaar een eerste proef uit te voeren.