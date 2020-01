Onderzoek: Nederlanders gedragen zich onveilig op internet

Door linux4: De meesten zijn van nature gemakzuchtig en beseffen zich niet dat ze onveilig te werk gaan. Het gevaar is ook niet direct zichtbaar zoals bij een huisdeur die je fysiek op slot draait.

Ik ben het met eens met "van nature" maar betwijfel of je veel opschiet door het als "gemakzuchtig" te zien. Ik denk dat mensen maar een heel beperkte capaciteit hebben om goed om te gaan met wat niet direct zichtbaar is.Er zijn godsgruwelijk veel onverstandige dingen die mensen toch blijven doen, omdat de consequenties ervan zich niet direct heel zichtbaar openbaren. Er wordt nog altijd een hoop alcohol gedronken, geappt achter het stuur. We eten meer vlees dan goed is voor de wereld, gebruiken veel te veel plastic, noem maar op. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die, als ze kritisch naar zichzelf zouden kijken, werkelijk opterrein altijd maar verstandig zijn. Je moet onmogelijk veel ballen in de lucht houden als jegoed wilt doen, inclusief alles waar je mee in aanraking komt waar je helemaal geen verstand van hebt.We zijn zo geëvolueerd dat leren van directe consequenties veel en veel beter gaat dan leren van consequenties die je pas ergens in de toekomst gaat meemaken. Daar is iets anders aan de hand dan gemakzucht. Je noemt trouwens heel wat keiharde werkers die superproduktief zijn gemakzuchtig. Dat klopt niet.Als het geen gemakzucht is dan los je niet veel op door mensen op gemakzucht aan te spreken. Als mensen onmogelijkgoed kunnen doen dan kan je moeilijk vanuitspecialiteit van ze verlangen dat ze dingen goed doen diespecialiteit helemaal niet zijn.Het probleem is volgens mij dat ICT jong is. Enkele mechanische voorlopers buiten beschouwing latend bestaat de computer nog geen 100 jaar, en het is nog maar rond de 30 jaar geleden dat de aanwezigheid ervan in de dagelijkse levens van mensen doordrong en alomtegenwoordig werd. Het is al die tijd stormachtig ontwikkeld, met voortdurend nieuwe technische mogelijkheden waar nieuwe toepassingen bij verzonnen worden. Daar zal altijd enthousiasme voor wat ermee kan de drijfveer zijn om er dingen mee te doen, en dat zal altijd vooruitlopen op besef van de risico's die eraan verbonden zijn. Hoe alom aanwezig ICT ook is, we zitten nog altijd volop in de pioniersfase.Als dat tot rust komt, als een mens mee kan maken dat de ICT waarmee zij of hij opgroeit alleen (vergeleken met nu) bescheiden veranderingen doormaakt gedurende haar of zijn leven, zodat het bij te benen is en wat je geleerd hebt waarde blijft houden, dan heb je een basis die stabiel genoeg is voor mensen om er goed mee om te leren gaan.