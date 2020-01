Ransomware-aanval kostte New Orleans al 7 miljoen dollar

Een infectie door ransomware afgelopen december heeft de Amerikaanse stad New Orleans al meer dan 7 miljoen dollar gekost en het bedrag zal verder oplopen, zo heeft burgemeester Latoya Cantrell laten weten. De stad verwacht dat het nog zes tot acht maanden zal duren voordat alle systemen zijn hersteld.

Na ontdekking van de ransomware kregen ambtenaren de opdracht om hun computers van het netwerk los te koppelen. Uit voorzorg werd ook besloten om de servers uit te schakelen. Doordat de systemen offline waren werden zaken met burgers via telefoon en pen en papier afgehandeld. Het herstel van de aanval blijkt een kostbare operatie. De stad heeft inmiddels meer dan 7 miljoen dollar uitgegeven aan onderzoek, opschonen van systemen en aanschaf van nieuwe apparatuur.

"Het opschonen van meer dan 3400 computers was noodzakelijk voor het herstel. We beseften ook dat we sommige van die computers niet meer zouden kunnen gebruiken. We bouwen een sterker cybersecurityplatform en op dat nieuwe platform zullen sommige antieke apparaten niet meer werken", aldus Kim LaGrue, cio van New Orleans, tegenover FOX8. Vanwege de infectie hebben inwoners van de stad uitstel gekregen voor het betalen van hun onroerendgoedbelasting. Hoeveel de totale schade zal bedragen is nog onbekend, maar de stad stelt dat het drie miljoen dollar van de cyberverzekering terugkrijgt die het had afgesloten voordat de aanval plaatsvond.