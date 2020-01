Banken: aantal contante betalingen vorig jaar gedaald

Is dit gewoon 1 op 1 een persbericht van het ANP of NOS?

Bronvermelding of opsteller “redactie” vermelding lijkt me nuttig in deze.



Is het daarnaast niet relevant te vermelden dat “I10 procent van de contactloze betalingen met een smartphone of zogeheten wearable afgerekend.” wordt?



En als het een puur redactionele bijdrage is lijkt mij verwijzing naar eerdere artitkelen met daarin aantallen per jaar van hacks, oplichtingen, geweigerde / onderschepte geld transactie prettig.

Verder is het denk ik wel aardig om te vermelden dat de acceptatiegraad van cash geld bij winkels volgens de betaalvereniging kennelijk nog altijd hoger ligt dan acceptatie van betalen met pin-transactie.

En ligt dat bij de opzet van de winkel, komt dat genereel voor veel winkels in bepaalde segmenten (pizza tenten, toko’s, bepaalde restaurants) of hangt het juist sterk samen met doelbewuste keuzes van ondernemers (genoeg hebben van de extra marge per betaal transactie via pinnen maar bij grote bedragen niet gelijkwaardige garanties bieden na authorisaties als credit card maatschappijen doen, iets anders)



Ook is het voor beeldvorming denk ik relevant om te constateren dat muntgeld betaling de enige echte instant payments is.

Elke digitale transactie (en betaling dmv bankbiljetten) dat boven een bepaalde maximum bedrag dat sowieso niet is.

Omdat de bank/winkelier de transactie eerst beiden moeten controleren en valideren en daarbij meer zaken nagelopen moeten worden dan bij muntgeld, tevens is muntgeld de enige betaalwijze waar harde waarde in zit en de overige methoden gaan 100% op vertrouwen in middel en systeem dat je het bedrag krijgt dat is afgesproken.