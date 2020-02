Kinderorganisaties eisen dat Facebook geen encryptie uitrolt

Een coalitie van kinderwelzijnsorganisaties eist dat Facebook geen end-to-endencryptie voor Facebook Messenger en Instagram Messenger uitrolt, omdat dergelijke encryptie kindermisbruik in de hand zou werken. Dat stelt de Britse National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).

"Facebook moet worden gestopt om schuilplaatsen voor kindermisbruik te creëren", aldus de NSPCC. "We waarschuwen dat kindermisbruik onopgemerkt blijft als Facebook de plannen voor versleutelde berichten op Facebook en Instagram doorzet zonder eerst duidelijke waarborgen te nemen." De kinderorganisatie verwacht dat ernstiger kindermisbruik op de apps van Facebook zal plaatsvinden, omdat kindermisbruikers niet naar andere versleutelde platformen hoeven uit te wijken om met hun slachtoffers te communiceren.

De NSPCC organiseerde daarom de "Wild West Web-campagne", die eist dat de overheid strenge wetgeving voor techbedrijven opstelt. Vervolgens werd het publiek opgeroepen om een open brief aan Facebook te ondertekenen. In de brief stelt de NSPCC nogmaals dat encryptie zorgt voor digitale schuilplaatsen voor kinderlokkers. The New York Times meldt nu dat 129 kinderwelzijnsorganisaties de brief hebben ondertekend.