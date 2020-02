Grapperhaus wil dat justitie huidskleur uit dna kan afleiden

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat justitie de mogelijkheid krijgt om uit de dna-sporen van een verdachte of slachtoffer zijn huidskleur af te leiden. Om dit mogelijk te maken heeft de minister vandaag een ontwerpbesluit gepresenteerd dat het "Besluit DNA-onderzoek in strafzaken" op een aantal punten moet gaan wijzigen.

Eén van die aanpassingen betreft de mogelijkheid om de huidskleur van een slachtoffer of verdachte aan de hand van gevonden dna-materiaal te bepalen. Op dit moment mag al worden afgeleid wat de kleur van de ogen en haren zijn, alsmede ras en geslacht. Daar wordt nu huidskleur aan toegevoegd.

"Omdat dit persoonskenmerk sinds kort als gevolg van de wetenschappelijke ontwikkeling op het terrein van forensisch dna-onderzoek met voldoende mate van betrouwbaarheid uit iemands celmateriaal kan worden bepaald, is de tijd rijp om een dna-onderzoek naar de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van een verdachte of slachtoffer van wie de identiteit onbekend is, ook op de vaststelling van dit uiterlijk waarneembaar persoonskenmerk gericht te laten zijn en niet langer te beperken tot de al wettelijk toegestane kenmerken geslacht, ras en oog- en haarkleur", laat Grapperhaus in een toelichting op het ontwerpbesluit weten.

Samen met de andere persoonskenmerken die uit dna te halen zijn moet dit leiden tot betere compositietekeningen van de onbekende verdachte of het ongeïdentificeerde slachtoffer of het maken van een duidelijker profiel. "Die tekening of dat profiel kan ertoe leiden dat de identiteit van die persoon kan worden achterhaald hetgeen de oplossing van het misdrijf in het kader waarvan het dna-onderzoek is verricht, een stap dichterbij kan brengen", aldus de minister.

Grapperhaus verwacht dat er de komende jaren in plaats van de combinatie oog- en haarkleuronderzoek een oog-, haar- en huidskleuronderzoek zal worden aangevraagd. Op dit moment voert het NFI jaarlijks één tot vijf van dergelijke onderzoeken uit. De minister verwacht dat dit aantal de komende jaren niet aanzienlijk zal toenemen.

Vrijwilligers

Andere veranderingen die Grapperhaus wil doorvoeren zorgen ervoor dat politievrijwilligers de bevoegdheid krijgen om wangslijm of haarwortels van een verdachte of veroordeelde af te nemen. Daarnaast wordt het mogelijk voor politie om op locatie met mobiele apparatuur dna-onderzoek uit te voeren. Het ontwerpbesluit is onder andere aan de Raad voor de rechtspraak, de Autoriteit persoonsgegevens en het College van procureurs-generaal voorgelegd. "Uit de adviezen van deze instanties kan worden geconcludeerd dat zij zich in algemene zin met de inhoud van het ontwerp kunnen verenigen", aldus de minister. Het ontwerpbesluit is nu aan de Tweede Kamer voorgelegd.