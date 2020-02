Facebook zegt WhatsApp-encryptie niet te zullen verzwakken

Sterke encryptie is vandaag de dag een noodzaak en daarom zal de versleuteling waarvan WhatApp gebruikmaakt niet worden verzwakt, zo laat Facebook weten bij de aankondiging dat het aantal gebruikers van de chatdienst de twee miljard is gepasseerd.

"Nu we meer van ons leven online doorbrengen, is het beschermen van onze gesprekken belangrijker dan ooit te voren", aldus Facebook. "Berichten worden alleen op je telefoon bewaard, en niemand kan je berichten onderweg lezen of je gesprekken afluisteren, zelfs wij niet. Je privégesprekken blijven privé." Al enige tijd claimen politici, opsporingsdiensten en sinds kort ook kinderorganisaties dat encryptie allerlei soorten criminaliteit en misbruik in de hand werkt en het opsporen en vervolgen van criminelen bemoeilijkt.

De Amerikaanse en Britse autoriteiten stuurden Facebook een open brief waarin werd gevraagd om encryptie niet uit te rollen voor Facebook Messenger en Instagram Messenger. Facebook ziet dat naar eigen zeggen niet zitten: "Sterke encryptie is vandaag de dag een noodzaak. We zullen niet op security toegeven omdat mensen zich hierdoor minder veiliger voelen."

Doordat verstuurde berichten niet onderweg zijn te onderscheppen zijn telefoons van gebruikers het doelwit geworden. In het verleden zijn er meerdere incidenten bekend geworden waarbij er via kwetsbaarheden in WhatsApp spyware op de telefoon van onder andere activisten werd geïnstalleerd. Daarmee kregen aanvallers toegang tot berichten en andere data die op de telefoon stond.