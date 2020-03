Ondernemers krijgen geen compensatie voor aanschaf eHerkenning

Kleine ondernemers krijgen geen compensatie voor de aanschaf van eHerkenning, het nieuwe authenticatiemiddel om bij de overheid in te loggen. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. In tegenstelling tot DigiD moeten eHerkenningsmiddelen worden aangeschaft.

Volgens Vijlbrief kunnen kleine bedrijven de aanschafkosten voor eHerkenning als hoog ervaren ten opzichte van wat het authenticatiemiddel oplevert. "Dat geldt vooral als het middel alleen voor het doen van belastingaangifte wordt gebruikt. Deze gebruikers ervaren dan maar heel beperkt de voordelen van een inlogmiddel dat inmiddels bij meer dan 400 overheidsorganisaties is te gebruiken", stelt de staatssecretaris.

Het kabinet zou ondernemers hierbij tegemoet willen komen, waarbij er naar verschillende zaken is gekeken. Zo hoopt Vijlbrief dat meer volume voor meer aanbieders en een lagere prijs zorgt. Zo heeft onlangs één van de aanbieders een 'instapmiddel' eHerkenning aangeboden dat alleen voor de belastingaangifte is te gebruiken. Hiervoor betalen ondernemers twintig euro bij een driejarig contract. Tegen betaling is het middel te upgraden zodat er ook bij andere overheidsdiensten mee is in te loggen.

Een ander punt waarnaar werd gekeken was het compenseren van kleine ondernemers voor de aanschaf van eHerkenning. Maar dat gaat niet gebeuren. Vijlbrief merkt op dat er niet zonder meer mogelijkheden zijn om kleine ondernemers te compenseren zonder dat er juridische risico’s optreden. Het zou dan kunnen gaan om onrechtmatige staatssteun, precedentwerking en handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel. "Naast voornoemde reële risico’s ontbreekt er een wettelijke grondslag voor het verlenen van compensatie", gaat de staatssecretaris verder.

Afsluitend zou een mogelijke optie zijn om vanuit de overheid een middel voor burgers en bedrijven aan te bieden. Maar ook dat gaat niet door. "De principiële keuze tot de huidige beperkte inzet van publieke middelen komt voort uit de maatschappelijk-politieke wens dat de rol van de overheid in het bedrijvendomein beperkt zou moeten blijven en de markt de ruimte moet hebben", aldus Vijlbrief.