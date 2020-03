VS geeft bestrijding coronagerelateerde scams prioriteit

Phishingmails die van de Wereldgezondheidsorganisatie afkomstig lijken, malafide apps en andere scams die inspelen op de berichtgeving over het coronavirus zullen met prioriteit worden bestreden, zo heeft de Amerikaanse minister van Justitie William Barr bekendgemaakt (pdf).

De afgelopen dagen waarschuwen allerlei instanties, waaronder de politie, voor phishingmails over het coronavirus. Ook apps die zich voordoen als coronatracker maar in werkelijkheid malware zijn en telefoons vergrendelen zijn inmiddels opgedoken. "De pandemie is al gevaarlijk genoeg zonder dat kwaadwillenden van openbare paniek proberen te profiteren en dit soort gedag kan niet worden getolereerd", stelt Barr in een brief.

De justitieminister stelt vervolgens dat alle procureur-generaals het opsporen, onderzoeken en vervolgen van alle criminele activiteiten rond de huidige pandemie prioriteit moeten geven. Een oproep waar ook gehoor aan wordt gegeven. "Het is een absolute prioriteit voor mij en mijn team om crimineel gedrag rond de pandemie te onderzoeken en vervolgen. Burgers moeten alert blijven. Scammers en fraudeurs laten een gelegenheid om te scammen en frauderen nooit verloren gaan", aldus Mike Stuart, procureur-generaal van de Amerikaanse staat West Virginia.