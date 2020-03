Mozilla voorziet Firefox 76 van https-only mode

Mozilla zal Firefox 76 die voor mei van dit jaar gepland staat voorzien van een optionele https-only mode die websites alleen nog via https laadt. Dat meldt webontwikkelaar Sören Hentzschel en blijkt ook uit een melding op Bugzilla.

Wanneer gebruikers in deze mode in de adresbalk een domein invoeren zal Firefox het domein automatisch via https laden. Voert de gebruiker een url in die met http begint, dan verandert Firefox het protocol automatisch naar https. Ook zal de browser alle content op websites die via http wordt aangeboden automatisch via https proberen te laden. De feature werkt alleen als de website en overige content ook via https wordt aangeboden.

Inmiddels maken de meeste websites gebruik van https. In het geval een website toch nog alleen via http bereikbaar is of content via http aanbiedt zullen die in de https-only mode niet worden geladen. Alleen websites en content toegankelijk via https zullen in de https-only mode werken. De feature is nu in de meest recente versie van Firefox Nightly te testen en zal in de definitieve versie van Firefox 76 aanwezig zijn, die voor 5 mei gepland staat.