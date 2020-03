Arnhemmer krijgt 3 jaar cel voor oplichting via Marktplaats

Een 25-jarige man uit Arnhem is door de rechtbank Den Haag wegens grootschalige oplichting via Marktplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man wist 183 mensen voor een bedrag van ruim 105.000 euro op te lichten.

Naast oplichting werd hij ook veroordeeld voor witwassen en identiteitsfraude. De Arnhemmer plaatste op Marktplaats advertenties voor allerlei producten zoals spelcomputers, smartphones, speakers en andere apparatuur. Slachtoffers betaalden, maar kregen de producten nooit geleverd. Om vertrouwen te wekken vroeg de man aan kopers om identiteitsbewijzen uit te wisselen. Het identiteitsbewijs dat de man verstuurde was echter van andere gedupeerde kopers afkomstig.

"Bij alle oplichtingen werd door de verkoper gebruik gemaakt van de identiteit van kopers die in nagenoeg alle gevallen, vlak daarvoor bij een aankoop via Marktplaats.nl zelf waren opgelicht en die toen - om hun betrouwbaarheid aan te tonen - aan de verkoper via WhatsApp een (selfie met) hun identiteitsbewijs hadden gestuurd. Van deze (selfies met) identiteitsbewijzen maakte de verkoper vervolgens gebruik om het vertrouwen van de volgende koper te winnen, zodat die koper wist met wie hij te doen had", aldus het vonnis. Uit onderzoek van de politie bleek dat de Arnhemmer op deze manier de identiteit van meer dan twintig personen had misbruikt.

De man liep tegen de lamp toen hij van een koper een kopie van een politie-identiteitsbewijs ontving en ging misbruiken. "Teneinde zijn betrouwbaarheid aan te tonen heeft aangever een foto van zijn rijbewijs en zijn politielegitimatiebewijs via WhatsApp naar de verkoper gestuurd. Kort daarna werd hij zelf benaderd door mensen die dachten dat zij via Marktplaats.nl bij hem goederen hadden gekocht." In totaal werd het identiteitsbewijs van de agent gebruikt om zeker achtenvijftig personen op te lichten.

Naast zijn gevangenisstraf moet de man ook een groot deel van zijn slachtoffers terugbetalen. De rechter kende meer dan 150 vorderingen van slachtoffers toe. Van zeventien slachtoffers stelde de rechter dat ze buiten de bewezenverklaarde pleegperiode zijn opgelicht. Wanneer de man zijn slachtoffers niet terugbetaalt wordt zijn celstraf verlengt met een dag voor iedere niet betaalde 50 euro.