NCSC geeft organisaties advies voor veilig thuiswerken

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft advies voor organisaties en medewerkers opgesteld om veilig te kunnen thuiswerken. Dit naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. "Het is belangrijk om in deze situatie aandacht te hebben voor de informatiebeveiliging. Thuiswerken betekent bijvoorbeeld een extra belasting op de verbinding met uw bedrijfsnetwerk", aldus het NCSC.

Zo wordt aangeraden om thuis te werken via een beveiligde verbinding en hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van multifactorauthenticatie. Tevens wordt geadviseerd om sterke wachtwoorden af te dwingen. "Zorg dat uw organisatierichtlijnen up-to-date zijn en bekend zijn bij de medewerkers omtrent informatiebeveiliging inclusief het (thuis)gebruik van hard- en software en het eventuele gebruik van privé it-voorzieningen", laat het advies verder weten.

Volgens het NCSC is het ook raadzaam om medewerkers te wijzen op phishing rondom corona en hoe dit kan worden gemeld. Er moet namelijk rekening worden gehouden met een mogelijke toename van meldingen omtrent phishingmails, zo stelt de overheidsinstantie. Die adviseert thuiswerkers om geen links en bijlagen in onverwachte e-mails te openen. Ook wijst het NCSC naar het volgen van de organisatierichtlijnen over informatiebeveiliging en de omgang met informatie. "Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference."