FBI: groot aantal ziekenhuizen besmet met malware

Een groot aantal ziekenhuizen wereldwijd is met malware besmet geraakt, zo stelt de FBI. De Amerikaanse opsporingsdienst verstuurde een "Private Industry Notification" waarin het zorgaanbieders en andere organisaties waarschuwt voor aanvallen met de Kwampirs-malware (pdf).

Kwampirs is een Remote Access Trojan (RAT) waarmee aanvallers op afstand volledige controle over het systeem hebben. Met name de aanvallen tegen zorginstellingen zouden zeer succesvol zijn geweest, aldus de FBI. Het gaat dan zowel om grote transnationale gezondheidszorgbedrijven als lokale ziekenhuizen. Volgens de opsporingsdienst hebben de aanvallers via software supply chains en hardwareproducten toegang tot "een groot aantal ziekenhuizen wereldwijd" gekregen.

Het gaat onder andere om gecompromitteerde softwareleveranciers die producten leveren voor het beheren van industriële controlesystemen (ICS) in ziekenhuizen. Specifieke namen worden niet door de FBI genoemd. Wel geeft de opsporingsdienst verschillende kenmerken van getroffen leveranciers. Het gaat onder andere om aanbieders van ICS-beheeroplossingen, Enterprise Resource Planning (ERP), scansystemen en software in het algemeen.

Aanvallers kunnen via de softwareleverancier de omgeving van het ziekenhuis infecteren, bijvoorbeeld wanneer er een besmet apparaat wordt geïnstalleerd. Tijdens fusies en overnames kunnen de aanvallers via een infectie bij het ene bedrijf het andere netwerk binnendringen zodra dat is gekoppeld. Ook waarschuwt de FBI voor softwareontwikkelaars die middelen delen, waardoor de malware zich kan verspreiden.

De FBI stelt verder dat aanbieders van netwerkscanners en -kopieerapparaten, met domeintoegang tot klantennetwerken, zijn aangevallen. De aanvallers proberen bij deze partijen binnen te dringen en daarvandaan toegang tot de netwerken van klanten te krijgen, waaronder gebruikte cloudoplossingen. Zodra de aanvallers toegang tot een netwerk hebben wordt er aanvullende malware geïnstalleerd.

Aanbevelingen

De FBI doet ook verschillende aanbevelingen in het geval er een infectie is vastgesteld, zoals het opslaan van netwerkverkeer, het vaststellen van 'patient zero', het onderzoeken van verschillende logbestanden en het maken van volledige images van getroffen systemen. Naast de aanbevelingen heeft de FBI ook indicators of compromise (IOCs) en YARA-regels vrijgegeven waarmee organisaties de malware in hun omgeving kunnen opsporen, zo meldt het Internet Storm Center (pdf).