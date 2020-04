AP: gebruik locatiedata tegen corona kan alleen met met

Het gebruik van mobiele locatiegegevens om het coronavirus te bestrijden is alleen toegestaan als hier een wettelijke regeling voor komt, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder waarschuwt daarnaast voor de valse tegenstelling tussen privacy en volksgezondheid.

Verschillende landen maken inmiddels gebruik van locatiegegevens om bijvoorbeeld te kijken hoe het virus zich verspreidt en op welke locaties veel mensen samenkomen. Telecombedrijven in Nederland mogen gegevens van klanten alleen met de overheid delen als klanten hiervoor zelf toestemming hebben gegeven of de gegevens anoniem zijn.

"Het anoniem maken van dit soort gegevens kan niet, omdat dat nooit onomkeerbaar is. Wie weet waar iemand woont of werkt en die gegevens combineert met de 'geanonimiseerde' locatiegegevens van heel veel mensen, kan met die combinatie achterhalen wie bij welke locatiegegevens hoort", zo laat de toezichthouder weten. Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen zijn locatiegegevens dan ook persoonsgegevens en mogen die niet zomaar worden gedeeld.

De enige manier om deze gegevens toch te kunnen gebruiken is een wettelijke regeling, bijvoorbeeld via een spoedwet. "Het gebruik van locatiegegevens van burgers door de overheid is zeer ingrijpend. Zo’n maatregel moet in ieder geval duidelijk zijn, in verhouding staan tot het doel ervan en voldoende waarborgen bevatten. Daar zullen wij goed op letten, mocht er zo’n wetsvoorstel komen", stelt Wolfsen.

Valse tegenstelling

De AP-voorzitter waarschuwt om goed na te denken over allerlei maatregelen die nu worden ingevoerd en hun impact op de privacy. "In crisistijd wordt privacy weleens tegenóver veiligheid of volksgezondheid geplaatst. Dat is een valse tegenstelling. We moeten én de volksgezondheid beschermen én ons grondrecht van de privacy. En dat steeds in een juiste balans", merkt Wolfsen op.

Het is belangrijk dat er nu geen beslissingen worden genomen waar we later spijt van krijgen, gaat Wolfsen verder. "We moeten voorkomen dat we nu ons recht op privacy overboord gooien. Dat we nu een surveillancemaatschappij optuigen waar we dan na de coronacrisis mee zitten opgescheept. Daarom is de controle van ons parlement ook zo belangrijk. We leven in een net, democratisch land. Dat geldt juist óók in crisistijd."