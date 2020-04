Zoom erkent privacy- en veiligheidsproblemen, dicht lekken

Videoconferentiesoftware Zoom erkent dat de software met privacy- en veiligheidsproblemen te maken heeft. Tevens zijn voor verschillende kwetsbaarheden gisteren updates uitgerold en is er excuses gemaakt voor het onterecht beweren dat de communicatie end-to-end versleuteld was.

Zoom is naar eigen zeggen overweldigd door de toestroom van het aantal gebruikers. Door de uitbraak van het coronavirus maken opeens tal van organisaties, scholen en bedrijven gebruik van Zoom voor meetings en lessen. Door de groei van het aantal gebruikers kreeg de videoconferentiesoftware ook de aandacht van allerlei onderzoekers. Zo kwam het privacybeleid van Zoom onder vuur te liggen. Het bedrijf bleek ook data van gebruikers naar Facebook te sturen. Iets waarvoor het in de VS inmiddels is aangeklaagd.

Tevens bleek dat Zoom claimde van end-to-end encryptie gebruik te maken, terwijl dit niet het geval was. Daarnaast klaagden gebruikers dat Zoom e-mailadressen, namen en profielfoto's aan onbekenden lekt. Beveiligingsonderzoeker Mitch Hines ontdekte dat het via de Zoom-chatfunctie mogelijk was om NTLM-hashes van gebruikers te stelen als die op een kwaadaardige link in de chat klikten. En de gifbeker was nog niet leeg voor Zoom, beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle toonde namelijk twee kwetsbaarheden in de macOS-app aan waardoor een aanvaller met toegang tot een systeem zijn rechten zou kunnen verhogen en toegang tot de microfoon en camera zou kunnen krijgen.

In twee blogpostings gaat Zoom op de problemen in. Ten eerste wordt er excuses gemaakt voor het onterecht gebruik van de term end-to-end encryptie. Daarbij kunnen alleen de ontvanger en afzender de inhoud van berichten zien. Zoom past een dergelijke vorm van encryptie niet toe, maar claimde van wel. Zoom versleutelt wel de video, audio en chats van gebruikers, maar kan die nog steeds inzien. Zoom stelt dat het nog nooit voor opsporingsdiensten een mechanisme heeft ontwikkeld om de inhoud van live meetings te ontsleutelen, of dat medewerkers met meetings hebben meegekeken zonder dat ze in de deelnemerslijst te zien waren.

Kwetsbaarheden

Daarnaast erkent Zoom de gevonden privacy- en veiligheidsproblemen. Zo is de attentietracker van deelnemers, waarbij hosts werden gewaarschuwd als een deelnemer het Zoom-venster niet actief had, verwijderd. Tevens zijn de door Hines en Wardle gevonden kwetsbaarheden verholpen. Verder is de LinkedIn Sales Navigator verwijderd omdat daardoor onnodig data werd blootgesteld.

Zoom kondigt ook een plan voor de komende negentig dagen aan. Zo worden er geen nieuwe features meer ontwikkeld en zullen alle ontwikkelaars op het verhelpen van veiligheids- en privacyproblemen worden gezet. Er zullen externe partijen worden ingeschakeld om de veiligheid van de software te controleren en Zoom zal een transparantierapport publiceren met dataverzoeken van overheidsinstanties. Daarnaast wordt het beloningsprogramma voor onderzoekers en hackers onderhanden genomen. Als laatste zal ceo Eric Yuan wekelijks een webinar met informatie over security- en privacyupdates houden.