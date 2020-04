Op privacy gericht besturingssysteem Tails ondersteunt nu Secure Boot

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails heeft voor het eerst ondersteuning van Secure Boot gekregen waardoor het ook op systemen werkt waar dit staat ingeschakeld. Voorheen moesten gebruikers op een systeem met Secure Boot dit uitschakelen om met Tails te kunnen werken.

Secure Boot is een beveiligingsstandaard die ervoor zorgt dat een computer bij het opstarten alleen maar software laadt die wordt vertrouwd door de fabrikant. Tal van besturingssystemen ondersteunen het, maar Tails was altijd een uitzondering. Zes jaar geleden werd het voorstel gedaan om ondersteuning van Secure Boot toe te voegen. De afgelopen maanden kwam de ontwikkeling van een oplossing in een stroomversnelling en is benodigde support eindelijk toegevoegd.

Tails 4.5 introduceert niet alleen support voor Secure Boot, ook zijn er meerdere kwetsbaarheden verholpen. Gebruikers krijgen dan ook het advies om naar deze versie te upgraden. Dit kan via de automatische upgradefunctie of Tails.boum.org. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Dagelijks maken zo'n 25.000 mensen gebruik van het besturingssysteem.