Duits ministerie beperkt gebruik van Zoom wegens beveiligingsrisico's

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het gebruik van videoconferentiesoftware Zoom door medewerkers drastisch beperkt en zelfs volledig verboden wanneer er geclassificeerde informatie wordt besproken. Aanleiding voor de maatregelen zijn zorgen over de veiligheid van de software.

"Volgens mediaberichten en onze eigen informatie bevat Zoom ernstige kwetsbaarheden en heeft nog steeds te kampen met grote security- en databeschermingsproblemen", aldus een memo van het ministerie aan medewerkers die in handen van de Duitse krant Handelsblatt kwam. "Vanwege de risico's voor onze it-systemen, hebben we net als andere departementen en bedrijven besloten om het gebruik van zoom op apparaten die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt niet toe te staan."

Het ministerie stelt dat een geheel verbod van de app de communicatie met internationale partners een stuk lastiger maakt. Daarom is besloten om het gebruik van Zoom op privéapparaten wel toe te staan. Daarbij wordt wel benadrukt dat er via Zoom geen geclassificeerde informatie mag worden besproken. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is inmiddels ook op zoek naar een "betrouwbaarder" alternatief voor Zoom. In een ander artikel van Handelsblatt spreken meerdere Duitse politieke partijen en politici zich uit tegen het gebruik van Zoom.

Eerder besloten ook de Taiwanese overheid, alle scholen in New York City, ruimtevaartorganisatie NASA en ruimtevaartonderneming SpaceX het gebruik van Zoom te verbieden. Aanleiding is een reeks aan kwetsbaarheden en privacyproblemen. Vanwege deze problemen en het misleiden van gebruikers over de gebruikte encryptie is één van de aandeelhouders een rechtszaak tegen Zoom gestart, zo meldt persbureau Reuters.