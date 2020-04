Ook Google verbiedt Zoom, Amerikaanse Senaat zoekt alternatief

In navolging van allerlei andere organisaties heeft ook Google besloten om het gebruik van Zoom te verbieden. De software is niet veilig, aldus het techbedrijf. Tevens zijn Amerikaanse senatoren opgeroepen om Zoom niet meer te gebruiken en een alternatief te zoeken. Een officieel verbod wil de Amerikaanse Senaat nog niet instellen.

De afgelopen weken lieten onder andere de Taiwanese overheid, Duitse overheid, SpaceX, Nasa en scholen in New York City weten het gebruik van de videoconferentiesoftware wegens privacyproblemen en beveiligingsrisico's te verbieden of te beperken. Vorige week kwam Google daarbij. Het techbedrijf stuurde een e-mail naar medewerkers die Zoom op hun laptop hadden geïnstalleerd dat de software deze week wegens "kwetsbaarheden" zou stoppen met werken.

"We hebben al lang het beleid dat we medewerkers niet toestaan om niet-goedgekeurde apps voor werk te gebruiken die zich buiten ons bedrijfsnetwerk bevinden", laat een woordvoerder van Google tegenover BuzzFeedNews weten. "Recentelijk heeft ons securityteam medewerkers die de Zoom-desktopsoftware gebruiken geïnformeerd dat die niet langer meer op bedrijfscomputers zal werken, aangezien die niet aan onze veiligheidseisen voldoet die gelden voor de apps van onze medewerkers."

Daarnaast is vandaag bekend geworden dat de Amerikaanse Senaat senatoren heeft opgeroepen om met het gebruik van Zoom te stoppen en een alternatief platform te zoeken. Dat laten meerdere bronnen aan de Financial Times weten. Het verzoek van de "Sergeant at Arms of the Senate" is geen officieel verbod, maar wel een dringende oproep.

De afgelopen weken werden tal van kwetsbaarheden en privacyproblemen in Zoom aangetroffen. Zo bleek onder andere dat encryptiesleutels van niet-Chinese gebruikers naar Chinese servers werden gestuurd. In een vorige week verschenen rapport stelden onderzoekers dat Zoom ongeschikt is voor het bespreken van vertrouwelijke informatie.