Overheidsapp helpt gebruikers DigiD-app zonder NFC-telefoon met ID-check

Overheidsinstantie Logius heeft een nieuwe app gelanceerd waarmee gebruikers van de DigiD-app zonder NFC-telefoon via andermans smartphone een ID-check kunnen laten uitvoeren. Deze eenmalige ID-check is vaak nodig om met de DigiD-app te kunnen inloggen bij organisaties die privacygevoelige informatie beheren.

DigiD biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus, die bepalen hoe zeker een organisatie kan zijn over de identiteit van de gebruiker. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is het er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau.

Dit niveau is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de gezondheid. Om deze gegevens in te zien is er een eenmalige ID-check van de gebruiker nodig. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs.

De gegevens worden vervolgens gecontroleerd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RivG) of het rijbewijzenregister van de RDW. DigiD slaat de gegevens niet op, maar registreert alleen dat de controle correct is uitgevoerd. De controle is eenmalig. Daarna is de DigiD-app geschikt om in te loggen bij de organisaties die deze extra zekerheid vereisen. Zo kan de app worden gebruikt om bijvoorbeeld online een auto over te schrijven bij de RDW of een medisch dossier in te zien.

Er zijn echter gebruikers van de DigiD-app waarvan de telefoon niet over een NFC-lezer beschikt. Om deze gebruikers toch met de ID-check te helpen is de "CheckID voor DigiD" app gelanceerd. Personen die over een smartphone met NFC-lezer beschikken downloaden CheckID voor DigiD. Vervolgens wordt met de app het identiteitsbewijs gescand van de persoon die geholpen wil worden.

De CheckID app leest het documentnummer, de geldigheid en de geboortedatum uit van een identiteitskaart, of het rijbewijsnummer van een rijbewijs uit. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden naar de DigiD-app waarvoor de ID-check wordt uitgevoerd. Zo wordt de ID-check aan de DigiD-app van deze persoon toegevoegd.

"De telefoon van de helper wordt alleen als kaartlezer gebruikt. Deze persoon hoeft dus niet in te loggen met de eigen DigiD en er worden ook geen gegevens opgeslagen via de app", aldus Logius. De instantie is de ict-dienstverlener van het Rijk en onder andere verantwoordelijk voor DigiD. CheckID voor DigiD is te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store.