Politie: wees alert op oplichters die telefoonnummer bank spoofen

De politie heeft burgers opgeroepen om alert te zijn op oplichters die het telefoonnummer van banken spoofen en zo mensen oplichten. De afgelopen weken zijn erop deze manier opnieuw slachtoffers gemaakt. De politie Westland bericht over twee zaken waarbij oplichters zich voordeden als bankmedewerkers.

"Ze vertelden de slachtoffers dat er verdachte transacties waren gezien op hun rekeningen, en dat hun geld mogelijk niet veilig was. De slachtoffers werd gevraagd het geld over te maken naar andere rekeningen. Ze zouden vervolgens teruggebeld worden met verdere instructies. Deze instructies kwamen echter niet en het geld was verdwenen", aldus de politie. Het schadebedrag is niet bekendgemaakt. Eerder werd een Zeeuws echtpaar voor 10.000 euro opgelicht.

Door het telefoonnummer te spoofen leek het voor de slachtoffers alsof ze door hun eigen bank werden gebeld. Begin februari kondigde de politie al een onderzoek naar deze vorm van oplichting aan. Op dat moment was het oplichters al gelukt om meer dan een miljoen euro te stelen.

"Als u, of uw (groot)ouder een telefoontje krijgt van uw bank met de vraag om een geldbedrag over te boeken, hang dan direct op. Ook al lijkt het heel betrouwbaar en spreekt de beller gedetailleerd over zaken waarvan u denkt dat alleen uw bank ze kan weten, uw bank belt nooit met de vraag om geld over te maken", zo adviseert de politie.

"Dat overkomt mij niet"

Dat telefoonscammers zeer geraffineerd zijn beschrijft Rob Griffiths, die hier ook slachtoffer van werd. Griffiths werkte voor IBM en Apple, lanceerde in 2000 de website Mac OS X Hints en schrijft voor Macworld. Griffiths was naar eigen zeggen bekend met telefoonspoofing en scammers en dacht dat dit hem nooit zou overkomen. Toch werd ook hij op deze manier opgelicht. In een analyse van de scam laat Griffiths weten welke 'red flags' hij miste en wat hij doet om herhaling te voorkomen.