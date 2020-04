Pompenfabrikant Desmi schakelt alle it-systemen uit na aanval door cybercriminelen

De Deense pompenfabrikant Desmi is afgelopen vrijdag het doelwit van cybercriminelen geworden en heeft als gevolg van de "cyberaanval" besloten om alle it-systemen uit te schakelen. Details over de aanval zijn niet door het bedrijf gegeven, maar de uitleg in het persbericht komt erg overeen met die van bedrijven die het slachtoffer van ransomware zijn geworden.

Zo laat Desmi weten dat het externe experts heeft ingeschakeld om systemen te herstellen en wordt er een onderzoek naar de impact van de aanval uitgevoerd. "Alle systemen zijn uitgeschakeld en systemen worden nu hersteld. Het eerste deel van onze systemen zal over een paar dagen weer operationeel zijn en de rest binnen aantal weken", zegt ceo Henrik Sorensen. Hij merkt op dat er hard wordt gewerkt om de impact voor klanten en de bedrijfsvoering te beperken.

Desmi heeft inmiddels bij de Deense politie aangifte van de aanval gedaan. Het bedrijf fabriceert pompen en levert die in meer dan honderd landen. Vorig jaar had de pompenfabrikant een omzet van 200 miljoen euro.