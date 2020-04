Australië slaat gegevens die corona-app verzamelt op bij Amazon

Ook de Australische overheid zal binnenkort een eigen corona-app voor contactonderzoek lanceren en de gegevens die de app verzamelt worden bij Amazon opgeslagen. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison vandaag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. "De app zal binnenkort verschijnen. Er zijn nog wat problemen die op het laatste moment verholpen moeten worden, wat te verwachten valt. Het zal niet lang meer duren nu", aldus de premier.

Morrison liet vervolgens weten dat de data van de app op een Australische server van Amazon Web Services (AWS) wordt opgeslagen. Als het om databeheer gaat werkt Amazon op allerlei gevoelige onderwerpen met de Australische overheid samen, ging Morrison verder. "Het is een nationaal versleutelde data-opslag." De Australische premier voegde toe dat de opgeslagen data alleen bedoeld is voor gezondheidsmedewerkers die zich met contactonderzoek bezighouden.

Verder stelde de premier dat Australiërs zich geen zorgen over de privacygevolgen hoeven te maken. De app heeft namelijk één doel, en dat is contactonderzoek, merkte Morrison op. De app is volgen hem essentieel om weer terug naar normaal te gaan. De Australische overheid stelt dat veertig procent van de bevolking de app moet installeren om effectief te zijn. Op de vraag of dit ook gehaald gaat worden liet Morrison weten dat dit uiteindelijk aan de Australiërs is. "Maar ik zal de app downloaden en roep iedereen op om hetzelfde te doen."